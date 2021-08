Javier Tebas: “Duele que se vaya Messi pero no caerá el valor de los derechos”

Javier Tebas, presidente de LaLiga, opinó este jueves que la marcha del argentino Leo Messi del Barcelona y de la competición española ha sido “un poco traumática” e ironizó diciendo que el club catalán tiene “gente muy inteligente tomando decisiones y en las ultimas decisiones que están tomando se nota”.

Tebas analizó el acuerdo “histórico y excepcional” logrado para su proyecto de LaLiga Impulso. “Al Barcelona le correspondían 275 millones de euros de este acuerdo pero el Barcelona tiene gente muy inteligente tomando decisiones y en las ultimas decisiones que están tomando se nota”, ironizó el presidente de LaLiga, que lamentó la marcha de Leo Messi.

“No conozco los números del Barcelona para reducir su masa salarial pero con ese 15% si hubiese aceptado este tipo de financiación tendrían casi 40 millones que ayudarían a que tuviese una plantilla más competitiva, con Messi o con otro”, refirió.

“Es evidente que siempre queremos tener a los mejores. Se fue Neymar, se fue Cristiano y ahora se ha ido Messi. Ha sido una salida un poco traumática porque durante un mes todo iba bien y en una tarde se cae. Duele que se vaya Messi pero hemos trabajado mucho para que el valor de nuestros derechos no caiga”, manifestó.

Además Tebas criticó la oposición de Real Madrid y Barça. “No se dan cuenta que no son imprescindibles porque la gestión la hace LaLiga. Me hubiese gustado que estuviesen pero si no están no vamos a llorar ni a impedir el crecimiento”, declaró.