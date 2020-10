Jimmy asegura que la SD se quedó con hambre tras el derbi ante el Deportivo

El empate sin goles ante el Deportivo en el Vero Boquete dejó al Compostela con ganas de más. El equipo vio posible la victoria ante el principal favorito de la categoría y se quedó con hambre al no haberla conseguido.

“Nos sabe a poco por los puntos que llevamos ahora mismo, uno de seis. Pero por el equipo que teníamos enfrente no está mal”, declaraba el compostelanista Jimmy al día siguiente del encuentro, después de haber madurado el partido en su cabeza.

El lateral de la SD se quedó con un sabor agridulce después de ver la actuación del equipo, y también por haber transcurrido dos jornadas sin estrenar el casillero de victorias. “Nos sabe a poco por como jugamos, por la necesidad que tenemos... no es una crisis pero tenemos necesidad de ir sumando de tres en tres. Son pocas jornadas y los puntos van a hacer falta”, afirma.

Jimmy está satisfecho con la forma que tuvo el Compostela de afrontar el partido y pone como único pero no haber concretado las ocasiones de peligro. “Fue un partido bueno, no materializamos el peligro de llegar al área y al final el empate creo que fue lo justo”, concede.

Para el futbolista blanquiazul el encuentro, en el que los dos equipos pelearon por ver quién se hacía con la posesión del balón, tuvo dos partes diferenciadas. “En la primera parte estuvimos un poco mejor en la salida de balón y en la segunda fue al revés, tuvieron ellos la posesión del balón y nosotros las llegas al área”, analiza. “Lo único que nos faltó al llegar al área fue el remate, el pase atrás y lo último, que es el tiro. Llegábamos bien a tres cuartos pero nos faltó la finalización”, añade.

En cuanto al rival que estaba delante, el Deportivo, el equipo al que por historia, presupuesto, afición y una larga lista de etcéteras todo el mundo coincide en señalar como el gran favorito entre los 102 equipos que toman parte en la actual Segunda B, Jimmy se muestra cauto. Tras solo dos partidos es pronto para sacar conclusiones y el cuadro herculino todavía está en proceso de acoplarse. “El Dépor es un equipo nuevo e irá a más. Tiene un equipazo y poco a poco irá mucho mejor”, considera el lateral compostelanista.

El encuentro del Vero Boquete dejó de manifiesta una realidad que todavía resulta extraña a la SD, pues en esta nueva categoría es mucho más complicado ejercer el dominio que solía ejercer en la mayoría de encuentros de la pasada liga en Tercera. “Se nos hace extraño pero sabíamos que la Segunda B no todos los partidos vas a tener la posesión. Nos estamos adaptando, y el partido de ayer, que sabíamos que iba a ser complicado, contra el mejor rival de la categoría, lo hicimos bastante bien a nivel defensivo”, asegura Jimmy.

La velocidad a la hora de actuar y de pensar cobra una mayor importancia esta temporada, lo que no coge por sorpresa al jugador de la SD: “Para eso están las categorías. Yo ya llevo muchos años jugando en Segunda B y se nota la velocidad y la pegada. En Segunda B en tres ocasiones te marcan una, y en Tercera tenías que tener seis”, apunta.

SIN PÚBLICO. El choque ante el Deportivo fue un derbi descafeinado en las gradas al disputarse a puerta cerrada, algo a lo que no acaban de acostumbrarse los jugadores. “No me gusta, fue una pena, pero con todo esto es lo que toca, hay muchas cosas que están peor que nosotros”, explica Jimmy. Asegura, además, que la ausencia de aficionados “puede influir un poco pero no debería. Eso va en cada uno, en la importancia que le dé a ese aspecto. Está claro que con público tiraría un poco más de ti cuando vas perdiendo, y eso ahora no pasa, parece como si fuera un partido amistoso entre nosotros, porque no escuchas a la gente animar, es todo muy frío”, agrega.

Todavía con la resaca del derbi el Compostela empezó ayer una nueva semana de trabajo en la que se enfrentará al Coruxo, colista con cero puntos. “Tengo muchos amigos ahí, sé el equipo que tiene y va a ser un partido difícil, también por el tiempo. O Vao cuando llueve mucho se pone mal. Va a ser un partido difícil y habrá que ir a la guerra”, finaliza Jimmy.