Joan Mir espera un “gran premio muy especial”

El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), campeón del mundo de MotoGP en 2020, ha reconocido hoy en el circuito “Ricardo Tormo” de Cheste que va a ser “un gran premio muy especial, porque se acaba una etapa” y está convencido de que “va a ser un fin de semana muy emotivo para todos”.

“De alguna manera la motivación es alta porque después de volver de Australia, de cuatro carreras casi seguidas, con el problema técnico que tuvimos, ir a Malasia y también con los problemas del antebrazo, no haber podido cuadrar dos fines de semana que podían haber sido positivos para nosotros, pues llegamos aquí y esto se acaba, por eso tengo ganas de poder cerrar esta etapa con un buen resultado”, asegura Mir.

“Creo que diríamos adiós de otra manera, con un buen resultado en lugar de con un mal resultado, así que ahora mismo eso es lo que tengo en la cabeza, intentar quitarme esa ‘espinita’ que tengo clavada desde hace unas cuantas carreras y ya veremos que es lo que se puede hacer”, recalcó el piloto de Suzuki.

Al referirse a sus problemas con el brazo derecho, Joan Mir ha explicado que “esta semana me he hecho una resonancia porque podría ser que el problema viniese de las cervicales y que igual estuviese mal por eso, pero hemos descartado que venga de ahí y me ha aliviado en ese aspecto; ahora, después del gran premio y del test, volveré a hacerme unas cuantas pruebas pero pinta que nos vamos a operar”.

Para Joan Mir esta temporada ha sido la peor de su carrera, por la retirada de Suzuki, sobre la que dice que “hubiera sido mejor enterarnos más tarde, estoy de acuerdo, pero ha sido un año extraordinario en cuanto a esta noticia, porque no nos esperábamos nada de esto y al menos a mi me ha costado encajar la noticia y luego también gestionar las emociones dentro del equipo”.

“Ha sido un año con algunos cambios que hubo al principio en Suzuki, por todo ha sido un año diferente y vamos a acabar esto de la mejor manera posible”, insiste Joan Mir.

En Valencia se dirimen los títulos de MotoGP y Moto2 y, al respecto, el piloto de Suzuki afirma que “está interesante el de Moto2. Ogura cometió un fallo garrafal y creo que la carrera va a ser muy emocionante. ¿MotoGP? Pecco lo tiene muy, muy bien, si le sale un fin de semana normal, lo tiene más que hecho, y creo que el sábado será un día decisivo para los dos”.

De Augusto Fernández recordó que “cuando vas a marcar a alguien, a veces vienen pilotos de atrás, y Augusto ha demostrado que tiene un ritmo muy bueno en todos los circuitos y por eso si le sale un buen fin de semana, lo tiene bien”.

“Lo que pasa es que gestionar todo esto es complicado. Si yo fuera él, saldría a hacer un fin de semana de los suyos y ya está, olvidarme un poco de Ogura y luego, en carrera, está claro que hay que ir con un puntito menos quizás, pero si no va al ciento por ciento, no lo va a ganar”, asegura Mir.

En MotoGP, aseguró sin dudar que “el que diga que ‘Pecco’ no tiene mérito al ganar este Mundial, si lo gana, es que no tiene ni idea de motos. El que diga que un campeón del mundo no tiene mérito por haber ganado es que no tiene ni idea de motos o de deporte en general”.