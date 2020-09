Joel López se lesiona de gravedad y el club tendrá que fichar

El Compostela perderá a Joel durante los próximos meses después de caer lesionado en el entrenamiento de ayer. Si se confirma el diagnóstico de la primera exploración, el exfutbolista del Racing de Ferrol tendría afectado el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

Ayer no fue un buen día para el Compostela, que vivió el primer tropiezo de la pretemporada. En un lance de la sesión de la mañana caía lesionado Joel. El joven mediocentro está todavía a la espera de realizar más pruebas que confirmen o contradigan el primer diagnóstico, que apunta al ligamento cruzado anterior de su rodilla. “No adestramento desta mañá, Joel lesionouse no xeonllo esquerdo. Nunha primeira valoración, os servizos médicos informan dunha lesión importante no ligamento cruzado anterior. Nos próximos días faránselle probas para coñecer o alcance”, rezaba el comunicado colgado ayer por el club en sus redes sociales.

El jugador ferrolano se someterá en los próximos días a más pruebas, en un plazo que puede oscilar entre un día y una semana, dependiendo de la Mutua. Aunque no se conoce la fecha exacta, fuentes del club apuntan a que todo indica que las realizará la próxima semana.

MERCADO. Si se confirma la primera valoración, Joel tendría que afrontar una baja de larga duración. El infortunio se cebó con el exracinguista, que tendrá que esperar a recuperarse para debutar con el Compostela. Joel, que puede actuar tanto en la posición de central como en la de mediocentro, llegó este verano al Vero Boquete, firmando por dos años para aportar juventud y polivalencia.

Esta lesión provoca cambios en el planteamiento del club, que tendrá que acudir al mercado cuando ya daba su plantilla por cerrada. El puesto de Joel será cubierto por otro jugador sub-23, pues las fichas sénior ya están completas. La SD, que contemplaría tanto una cesión como un jugador libre, acudirá a un mercado cada vez más escaso.