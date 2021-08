Jordan Domínguez: “Con quen negociei todo para vir ao Compos foi con Casas”

Santiago. “Digo eu que colles experiencia. Se eres un pouco listo, aprendes, tanto aquí coma fóra. Madurei moitísimo, coma persoa e coma futbolista: intentas cometer menos erros, estar ben concentrado, e fóra do campo ser máis profesional. A min gustábame estar fóra: lonxe dos meus, pero gustábame... agora estou moi a gustiño na casa, coma na terra en ningún lado”, relata Jordan.

De sus experiencias fuera de España quedó, como explicara el día anterior Parapar, dominio de lenguas: en el caso de Jordan, sobre todo el inglés y “he tenido conversaciones en francés con Parapar”, ríe; lo explica: “Nacín en Vigo, pero con oito meses meus pais marcharon a Francia, meu pai é francés, e crecín alá, ata os once anos que volvimos a España”.

Incide en que “estar fóra sempre me gustou. Sempre co meu cadelo, un husky de tres anos e medio, super bonitiño: vai onde vou eu. Coas praias de Grecia, co paraíso aquel, desfrutaba: non teño unha mala palabra de Grecia, encántame e recomendaría á xente ir, eu teño alí a miña familia”.

Finlandia es “todo o contrario” (risas). “Estiven tres ou catro meses, a partires de xullo, con luz ata a unha da mañá. Pero en novembro empezou a nevar, tres ou catro horas de luz... unha vida ao meu gusto, complicada, diferente ao noso e con xente non tan cercana”. a. p.