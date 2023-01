Jordi Ribera destaca el esfuerzo de los Hispanos, que lucharon hasta el final

Santiago. El entrenador de la selección española de balonmano, Jordi Ribera, admitió tras la derrota frente a Dinamarca del viernes que la primera parte del encuentro fue todo un “lastre” del que los Hispanos no consiguieron recuperarse. Asegura así que su equipo estuvo “precipitado”, sobretodo en ataque, pues les faltó “paciencia, sobre todo para construir ataques más largos”. Al parecer, se centraron más de lo debido en otro aspecto que quizá no requería tanta atención, como señaló el técnico: “Nos preocupaba el trabajo defensivo y sin embargo ha sido muy bueno”. Asegura así que “hemos estado bien atrás, pero nos ha faltado hacer algún gol más en contraataques fáciles del primer tiempo”, lo que hubiese evitado llegar al descanso cinco tantos por debajo en el marcador. Pese a todo, Jordi Ribera quiso destacar el gran esfuerzo de un equipo que no se rindió en ningún momento y que lleva varios años a un gran nivel: “En la segunda parte hemos seguido creyendo, porque somos un equipo que siempre lucha hasta el último momento. El premio ha sido meterse en el partido, y estar ahí, intentando darle la vuelta”, concluyó. Los Hispanos se medirán esta tarde a Suecia por la medalla de bronce (a las 18.00 horas). VAL