Jorge Garbajosa: “El año 2022 del baloncesto español quedará para el recuerdo”

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, hizo balance del 2022, “un año que quedará en el recuerdo” y en el que se ha trabajado “muy bien” al jugar todas las finales desde la U16, al mismo tiempo que auguró que la selección española será “competitiva” en el Mundial de 2023 en Filipinas, Japón e Indonesia.

“Ha sido un año que quedará para el recuerdo. El verano lo vivimos con mucha intensidad, se sucedieron los éxitos, uno tras otro, casi cada domingo jugábamos una final diferente hasta llegar a la gran final del Eurobasket. Y esa sucesión tan continua de grandes éxitos, probablemente no nos permitió saborearlo como corresponde. Ahora que han pasado más de tres meses del Eurobasket como último torneo, el regusto es cada vez más dulce”, afirmó Garbajosa en declaraciones a la FEB.

Y jugar la final de todas las categorías desde la absoluta masculina hasta las U16, masculina y femenina, es sinónimo, para el presidente, de que “hay muchísima gente trabajando y trabajando muy bien”.

“Tenemos que ser realistas. Este Eurobasket no fue un campeonato de transición sino de construcción, con una generación que venía trabajando desde las Ventanas pero que nunca habían afrontado juntos un torneo tan importante. Y te enfrentas al Eurobasket probablemente con más nivel de la historia. Yo recuerdo la conversación con Rudy, que me llama y me dice: ‘Presi, ¿y si...?’ Y le digo: ‘¿En serio?’ Y me responde: ‘Y por qué no’. La tengo grabada, porque para mí fue un subidón de autoestima, porque pensé ‘si estos tíos se lo creen, a muerte con ellos’”, relató.

Y para Garbajosa, el gran ‘culpable’ del éxito de la selección absoluta es el seleccionador, Sergio Scariolo, “el gran capitán de este barco”. “Lo ha sido siempre, y en este campeonato posiblemente ha sido más visible su liderazgo. Se habla mucho de la pizarra de Sergio, que es infinita, pero yo me quedo con algo más etéreo probablemente pero para mí más decisivo: convencer a una serie de jugadores para preparar una defensa que no has entrenado nunca antes”, aplaudió.

LORENZO BROWN. “Apostamos por Lorenzo (Brown) por muchos motivos, los explicamos muchas veces, pero también hay un análisis de lo que necesita este equipo y de lo que Lorenzo puede dar. Y todo casa, todo cuadra, partiendo de sus ganas por jugar con la selección y ser parte del baloncesto español. A partir de ahí las puertas se abren de par en par, porque nosotros hablamos siempre de que este equipo en todos estos años se ha construido a través de compromiso, y su compromiso mayor que renunciar a tu nacionalidad, es bestial”, explicó sobre el base.