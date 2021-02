José Antonio Gil: el primer gran ‘pistolero’ del Obradoiro

José Antonio Gil es un hombre de números, pero cuando se le cuestiona sobre si llegó a imaginar cuáles habrían sido los dígitos de sus estadísticas si en su época existiese ya la línea de 3 puntos, en vez de multiplicar... divide. “No le doy mucha importancia al tema de la anotación. Es una faceta que es llamativa, pero tan válida o más importante es la persona que defiende, la persona que coge el rebote, aquel compañero que no juega habitualmente pero que cuando sale da unos minutos preciosos al equipo. Tienes que tener una mentalidad de plegarte al conjunto. No sirve que uno meta 40 o 50 puntos si al final se pierde... eso es engañarte a ti mismo y un egoísmo mal entendido”.

Pero aún ajeno a una cifras nunca jamás superadas, aún con el convencimiento de que su carrera tanto académica como laboral siempre serían lo primero, la realidad señala al ourensano como una de las figuras clave en la trayectoria del club compostelano: él fue el primer gran pistolero del Obradoiro CAB.

Su historia en la entidad santiaguesa se divide en dos etapas, las dos exitosas, con el paréntesis del año que tomó el avión de ida y vuelta a Málaga. Fueron nueve temporadas ligadas en definitiva a un equipo al que ayudó a crecer en lo deportivo y en lo institucional, que le reportó algunas de las experiencias más importantes de su vida, que le dio amigos, otra familia, le hizo sentirse querido por los aficionados y que le permitió al mismo tiempo centrarse en sus máximos objetivos: los estudios y el trabajo. El baloncesto nunca fue para Gil lo prioritario y aunque quien lo tuvo como compañero, como pupilo y como rival aún hoy relatan con admiración su talento y su juego, insiste en que nunca se arrepintió de su elección.

La llegada. “Había ido a probar con los júniors del Real Madrid junto a Arturo Fernández Seara (también ourensano que llegó a ser internacional juvenil y sub-23 y con el FC Barcelona entre las temporadas 1983 y 1986 ganó el Mundial de Clubes y dos Recopas de Europa) que es un año más joven que yo y cuando no me quedé recibí la llamada desde Santiago. En Ourense jugaba en las categorías inferiores del colegio y en federados con el Salesianos y fue ya cuando cumplí los 18 cuando me fichó el Obra al mismo tiempo que empiezo a estudiar mi Carrera de Económicas. Aún era júnior pero jugué siempre con el primer equipo”, relata José Antonio Gil.

Era la temporada 73/74. El conjunto compostelano militaba en Segunda División con Vitolo como técnico y jugadores para siempre en la memoria del obradoirismo como Rafa Reparaz, Jose el canario, Owi Cameron, el indio Caldas, Tonecho... “Éramos como una gran familia, nos llevábamos genial, convivíamos en pisos de estudiantes y guardo un grato recuerdo de aquellos inicios”, subraya. “Primero me fui a vivir con una gente que parte era del Obradoiro y parte no, porque llego de imprevisto, pero el segundo año ya estuve en un piso en la calle Alférez Provisional con Alfredo Domínguez que llegó después, con López Cid... Era muy cómodo porque aunque había gente de diferentes facultades y de diferentes gremios, siempre compartías con alguien de tu carrera también y podías consultar cosas. En la época de exámenes además reinaba cierto ambiente de estudio”, afirma antes de confesar: “Pero tenía 18 años y estando con gente afín había también momentos de ocio, de diversión, de juerga, había de todo. No puedo decir que éramos unos santos varones pero es que hay que trasladarse a la época y a que convivía con algunos que ya tenían 20, 22 y 23 años. Me acuerdo de Reparaz que estaba ya en 4.º de Medicina. Eran gente muy asentada alguna y a mí me acogieron fenomenalmente. Solo guardo buenos recuerdos de toda esa gente”.

Las diferencias con respecto a hoy en día son abismales en todos los aspectos. “Eran los comienzos del baloncesto no solo en el Obradoiro sino en toda España y no era fácil porque los medios que había ni siquiera eran los idóneos. Me acuerdo de entrenar en la cancha de cemento de la Universidad, con tableros de madera, la cancha prácticamente sin aforo, de sentarse ya nadie. El gran salto fue cuando nos trasladamos al pabellón de Sar que aquello era un lujo asiático, vamos. ¡El antiguo, no este, eh!”, insiste. Recuerda Gil los “tableros colgantes, de cristal, el suelo de parqué...” como “algo que era de otro mundo”.

Fueron cinco años de los que el ourensano habla con nostalgia y cariño y durante los cuales ya se comenzó a afianzar su fama de excelso anotador. “Siempre a cada uno nos ponen una etiqueta y la mía era esa. Era lo que se comía como que los pívots el que pasaba de 1,90 ya era la pera, no como ahora que se ve gente de 2,15 o 2,17. Antes eso era una utopía, solo los veías en aquellas películas de súper 8 de la NBA”, asume.

Rehúye Gil que su capacidad fuese fruto únicamente del talento. “Yo siempre recuerdo una frase de Larry Bird que decía que cuanto más entrenaba más fácil le salían las cosas y más anotaba. Es la constancia. No creo que un tirador nace, un tirador se hace, son miles y miles de balones y de horas. Eso lo podrá decir cualquier compañero. No creo que nadie nazca con una cualidad innata. Eso es práctica, mucha práctica como casi todo en la vida”, asevera.

Ida y vuelta. Sus extraordinarios números en Santiago pronto le reclaman para el proyecto del Caja de Ronda en Primera B (temporada 78/79), origen más tarde del actual Unicaja. “Fue un año en el que no había aquí un proyecto deportivo que me ilusionara y desde Málaga insistieron mucho. Alfonso Queipo de Llano quería que me fuera con ellos, me ofertaron el continuar pero entonces el Obradoiro también insistió mucho a través de Carlos Calvo que me dijo que se iba a hacer un buen equipo y al final decidí volver”, lo explica.

Asume que a nivel institucional lo que se encontró en Andalucía aventajaba en muchos aspectos a lo que había en Galicia. “Aquí había limitaciones. Cuando llegué el club lo gestionaba José Manuel Couceiro con Alejandro Castro, eran los dos pilares, prácticamente no había una estructura directiva definida importante, pivotaba todo sobre ellos. Sí había una gran afición en la ciudad, eso se notó desde que llegué, era además una afición entendida y guardo un grandísimo recuerdo porque siempre me trató con un cariño exquisito, y eso sí lo tengo que decir. Siempre, siempre, siempre donde he estado lo he dicho: la afición es la del Obra”.