Juampa sobre el Compostela: “¿Volver? Nunca se sabe, pero yo soy un compostelano más”

Juan Pablo Barros Campos (Buenos Aires, 1994), conocido como Juampa, es un futbolista hispano-argentino que se crió en Santiago, ciudad a la que vino a los 4 años. Formado en el Conxo y en el Deportivo de La Coruña, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en equipos gallegos como el Racing de Ferrol, el Coruxo o la SD Compostela. Esta temporada se ha enrolado en las filas del Unionistas de Salamanca, en la Primera RFEF, y se medirá al club que lo formó, el Deportivo, este domingo a las 19.00 horas.

¿Cómo está viviendo su nueva aventura en Unionistas?

Muy bien, ya sabía que iba a ser un salto de categoría. Me han sorprendido positivamente los equipos que hay y los jugadores, realmente hay mucho nivel. Creo que tenemos una plantilla larga y buena pese a ser un equipo humilde. Estamos compitiendo bien y estoy muy contento de como me han recibido y tratado desde mi llegada al club.

¿Ansioso por regresar a Coruña?

Sí, por supuesto. Quien me conoce sabe que disfruto de jugar a fútbol y de los entrenamientos. Al final vas a enfrentarte al club donde te criaste, donde tengo a varios amigos de mi etapa allí. Para mí será un partido diferente, con la motivación extra de jugar en un estadio donde he visto a equipos como Real Madrid o Barcelona enfrentándose al Deportivo, pudiendo jugar en él e ir a por los tres puntos.

¿Qué espera del partido y del Dépor?

Creo que es uno de los tres equipos favoritos para ganar y llevarse la liga y el ascenso a segunda división. Cuentan con el apoyo de mucha gente, de aficionados que van a cada uno de los partidos para apoyar a su equipo. Va a ser un rival complicado y vamos a tener que hacer un partido de muy buena nota porque nos van a apretar, tanto por la calidad del equipo como por los muchos aficionados que habrá. Aún así, va a ir mucha gente de Salamanca a animarnos. Ya fueron el año pasado y sé que este fin de semana tendremos a muchos de nuestros seguidores alentándonos en el campo.

¿Qué opina de Lucas Pérez?

Que va a dar un salto de calidad al Dépor, a la categoría y hará la liga más vistosa. Ahora con Lucas van a ser un rival más complicado. También sorprende verlo en la presentación, con tantísima gente yendo a verlo y con todo el cariño que le han demostrado. Va a darles muchas alegrías y cosas buenas al Deportivo.

¿Cómo llegó a Santiago?

Todo fue por la familia. Nací en Buenos Aires y a los 4 años mis padres decidieron venir a Santiago porque teníamos mucha familia allí ¡Me siento un compostelano más!

¿Cuándo te apasionaste al fútbol?

A los 4 años. Mi madre me apuntó en el Conxo y estuve 7 años allí. Siempre andaba con un balón y tuve la suerte de poder disfrutar de dedicarme al fútbol. Estoy muy agradecido al Conxo y al Dépor por formarme.

¿Cómo le llega la opción del Dépor?

Estaba haciendo muchos goles en el Conxo y un día mi padre me avisa que Real Madrid y Deportivo están detrás de mí. Tras valorarlo mucho nos decantamos por el Dépor, porque estaba más cerca de mi familia. Estoy muy contento por esa decisión y agradecido al Deportivo.

Su carrera ha estado ligada a Galicia ¿La echas de menos?

Han sido varios equipos y he estado muy a gusto en todos. Te sientes más arropado y querido en tu tierra. En el Unionistas me han tratado muy bien desde que llegué y puedo jugar en Primera Federación, todavía me queda mucho futuro pero, quien sabe, podría volver a Galicia.

¿Qué le supuso jugar en el Compos?

Fue el año que más orgulloso estaba por poder vestir esa camiseta. Nunca tuve la oportunidad de vestirla y disfruté mucho cuando me llegó. Lo disfruté mucho e hicimos grandes partidos en San Lázaro, donde tenía 20 familiares viéndome. Lo recuerdo de forma muy bonita y sobre si volveré, nunca se sabe, pero yo soy un compostelano más. Les deseo lo mejor y sé que están haciendo bien las cosas y los veremos en otra categoría