Julia Vaquero, parte do Inforhouse de Santiago, no duatlón de Vimianzo

Circuíto Galego.0. Vimianzo acollerá o próximo domingo 3 de abril a cuarta e última proba do Circuíto Galego de Dúatlon de Estrada. A proba, organizada polo Concello de Vimianzo e a Federación Galega de Tríatlon, será decisiva, tanto para coñecer os campións e campioas do Circuíto Galego, como para determinar as prazas para a participación no Campionato Galego de Estrada (16 de abril en Pontevedra). En categoría masculina, a organización sinala na súa nota d eprensa como favoritos a Gustavo Santiago (Tríatlon Poio), matematicamente campión do Circuíto cunha loita pola segunda e terceira prazas entre Facundo Medard (T. Arteixo), Luis Martínez (Tríatlon Rias Baixas ) e Cristian Muíño (Inforhouse Santiago). Na proba feminina: Aida López (Inforhouse) e Barca Toba (Cidade de Lugo) chegan a esta cita empatadas a puntos, e antes elas, Silvia García Lorenzo tentará manter a súa 3ª posición fronte a Tina Marie (Artrogal Tri-498).

Mención especial ao debut nesta disciplina de Julia Vaquero (Inforhouse), unha das atletas españolas máis grandes, Olímpica en Atlanta 96, 4ª no Mundial de Campo a Través no 97 e actual récord de España nos 5.000 metros, todo un referente deportivo en varias disciplinas. redacción