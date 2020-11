Julio Bernárdez: adalid de los valores de los ‘chicos de oro’

“Un año especial para nosotros fue el del ascenso. Primero fue un trauma tremendo tener que dejar de jugar, pero luego llegó una experiencia increíble al tener que enfrentarme a las bestias pardas de mis compañeros”, bromea.

“Dejé de jugar por culpa de Pepe Casal. El año anterior tenía mi espacio dentro del equipo pero nos entrenó Jorge Peleteiro y faltando cinco partidos lo echaron. Pepe era el preparador físico y me soltó: “Les dije que no ficharan a nadie que tú me ibas a echar una mano”. Le contesté que estaba mal de la cabeza, que no tenía título ni nada, pero le dio igual. En los últimos partidos incluso fui yo solo a Lliria, ese partido lo empatamos, y luego las cosas fueron más o menos aunque mi idea era renovar como jugador porque era mi último año de carrera y estaba feliz”.

Sin embargo su vida dio un giro drástico: “Pepe me dijo que no me iban a renovar sino que pasaba a ser entrenador con él. Yo solo había entrenado al Divino Maestro pero creo sin ficha ni nada, porque con ser jugador de aquella te dejaban. Gil, que había tenido relación con el Unicaja, me dijo queme querían fichar en Málaga, pero en aquel momento no me quería ir, con la suerte de que el Obra funcionó como un tiro”.

La famosa multa. “Así fue la encerrona de Pepe y pasé un año complicado porque entrenar a Mario (Iglesias), que era mi amigo íntimo, no era sencillo. Hasta me acuerdo de ponerle una multa y de pagarla yo”, recuerda. Era la temporada 1987/ 88, con Schultz y Collins: “José Andrés, el preparador físico, me dijo que no había ido a entrenar. Le pregunté a Mario, que con sus ideas peregrinas me dijo que como llovía había entrenado solo en el garaje de su casa, que si no se resfriaba. Hablé con Carlos (Calvo), y no sé si le cayó el 10 o el 15 % de su salario. Después, con la confianza que teníamos vino a mi casa y me estuvo dando la lata para que se la quitase hasta que me hartó y se la pagué yo. Pero no se la quité”. “Pocas veces he tenido jugadores con tanta implicación y que entrenasen con tanta intensidad”, subraya de inmediato también.

El vigués sostiene que 40 años después aún se acuerda de los sistemas que utilizó el año del ascenso a la elite (1981/82). “Es curioso, pero el Obradoiro le debe su ascenso a una final de la Recopa del año 81”, señala y relata: “Por entonces había un equipo italiano que se llamaba Squibb Cantù, de un pueblecito de 30 o 40 mil habitantes, y que ganó varias Recopas, una de ellas al Barcelona de Solozábal, Epi, Sibilio y dos americanos de campanillas cuando solo había un americano en la Liga (80/81). Su entrenador era Valerio Bianchini, que empleaba un sistema que nunca había visto que era jugar con triple poste, lo que ahora sería jugar con pívots abiertos. Hablé con Pepe (Casal) y le dije de apostar por eso porque antes se jugaba 1-2-2, un base, dos aleros, y dos pívots tochos de espaldas al aro. Nosotros teníamos un equipo de botijos porque nuestro pívot más fuerte era Alberto (Abalde) pues Arturo Corts aunque medía un poco más contaba con menos minutos , así que el jugar con Mario, con Alberto y con Gil de falsos pívots nos creaba muchos espacios. Estoy convencido, además de otras cosas, que eso fue clave”.

Para la leyenda quedará siempre “aquel Obra que físicamente eran unas bestias, un equipo con hambre...” que alcanzó la elite del baloncesto nacional un 25 de abril del 82. Fue el primer ascenso de su historia.