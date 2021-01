Kassius Robertson: “Había tenido gripe pero el COVID es mucho peor, es serio”

··· Kass Robertson, como sus compañeros llegados el último verano, no ha podido conocer el ambiente de la Caldeira de Sar. Eso no quiere decir que no extrañe a la afición obradoirista, quien lo ha votado como MVP de diciembre con el 69 % de votos, por delante de Cohen (24 %) y de Birutis (7 %). “Agradezco mucho su apoyo desde lejos. Estamos tan tristes como ellos de que no puedan estar aquí, se hace muy raro jugar con el pabellón vacío. Es una sensación diferente y los echamos de menos. Muchas gracias por los votos y por el apoyo, que sepan que lo doy todo por ellos”, dice.