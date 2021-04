Keko, sobre su continuidad: “Ni el Deportivo tendrá claro el proyecto”

El extremo del Deportivo Keko Gontán reconoció este jueves que no tiene clara su continuidad en el club la próxima temporada y precisó que “a día de hoy” ni siquiera el equipo coruñés tendrá “claro el proyecto” toda vez que ni siquiera ha sellado su plaza en la nueva categoría de bronce, la Primera Federación, después de haberse quedado sin opciones de ascenso.

El centrocampista ofensivo madrileño tiene contrato hasta 2024 con el Deportivo, aunque contaba con volver este año a Segunda División, por lo que su futuro está en el aire, según explicó en una rueda de prensa telemática.

“No hemos conseguido el objetivo, tengo tres años de contrato, me siento muy a gusto, como en casa, pero a día de hoy no creo que ni siquiera el club tenga claro el proyecto el año que viene. No sabe la categoría en la que va a estar y aún no nos hemos sentado cara a cara para decirnos las cosas que quiere cada uno”, indicó en su comparecencia.

El jugador blanquiazul admitió que le genera “rabia” que el Deportivo haya encontrado la “estabilidad” tarde en una temporada en la que el formato de competición también le ha condicionado, toda vez que el corte para el ascenso se produjo después de solo 18 partidos, los de la primera fase.

“Da rabia ver que el equipo tiene cierta estabilidad, equilibrio, un sentido en el juego y que por cómo está el formato, que no nos vamos a excusar, o por que esto ha llegado tarde, no podamos conseguir el objetivo”, reconoció.

El próximo domingo, el Deportivo podría certificar su billete para la Primera Federación si gana al Marino de Luanco, que ya no se juega nada, y le acompañan otros marcadores

“Ellos no van a estar de vacaciones aunque ahora mismo no tengan opción. Va a jugar en su campo el Deportivo y es una ilusión para ellos, más en esta categoría. El campo no va a estar en las mejores condiciones, en Riazor nos hicieron un partido difícil, estaban bien colocaditos, y nos esperamos el mismo tipo de partido en un campo con más dificultad”, advirtió. EFE