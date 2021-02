Kevin Garnett resucitó a los Celtics

15 veces All Star, 12 en el Top 10 defensivo de la liga, Garnett viajó de los Celtics a Brooklyn y luego a su Minnesota, donde coincidió con Ricky Rubio en un año de conflicto interno (Boston le va a retirar el número 5, Minnesota no el 21), cerrando el círculo de 21 años como uno de los pros que más plata ha ganado, que más tacos dijo y que más talento demostró.

Kobe se viste de Kobe pero gana Boston 4-2 con un clan que no repetirá éxito. Tenían más millones que los antiguos Celtics, talento sí, pero les lastraron las lesiones y una soberbia coral dañina ya que en ocasiones la fuerza se les iba por la boca, tanto que el lenguaraz Garnett pasó a la historia como la única persona en el mundo capaz de enfadar a un trozo de pan bendito llamado Tim Duncan .

Quiso irse a Los Angeles pero Kobe Bryant no le devolvió las llamadas, según dijo Kevin años después.

Al concluir los años 80 se esfuma la movida en Madrid y en Boston. Tras el anillo de 1986 con Bird , Parish , McHale and Co., el portón trasero del Garden empieza a amontonar proyectos frustrados según merma la luz de esas estrellas. En 1994 llega la oscuridad al quedarse fuera del bracket por el título. Lo nunca visto. De 1980 a 1988, los Celtics habían llegado siempre a la final del Este y, de pronto: el desierto del Sahara.

a fondo Andrés Cadahía, ex jugador profesional de equipos como Obradoiro, Celta de Vigo, Basketmar Coruña o Inelga Vilagarcía, entre otros, es hoy entrenador del CD GaloGrin (Teo y Santiago, www.galogrin.es), “un club en crecimiento desde hace cinco años”. Ayudante del añorado Quino Salvo en Marín, define así a Kevin Granett (KG): “El juego de su época era de mucho contacto, no se llegaba a 10 triples tirados por partido y las defensas dobles en posiciones interiores eran lo habitual. Los cuatros eran más pívots que aleros y KG se encargó de mezclar los conceptos, gracias a su increíble movilidad y su generosidad y conocimiento del juego. Con un rango de tiro (que fue ampliando en su carrera) de 5-6 metros y un eficaz juego en el poste bajo con ganchos y pivotes, sacaba ventaja a su par bien fuese por fuera o por dentro; era capaz de encarar el aro pivotando con cualquier pie, y ahí elegía tiro o penetración según la posición de su defensor. Fue un innovador en el juego del pick & pop (el grande ya no se iba al aro tras bloquear, se abría buscando el espacio para el tiro); y dominaba todo su campo defensivo, hacía ayudas largas con la velocidad de un exterior e intimidaba bajo el aro con gorros donde cogía la pelota, literalmente. Su excelsa movilidad le permitía cambiar en defensa en las acciones de bloqueo directo, encargándose del jugador exterior sin problemas. Con estos detalles técnicos y su pasión por el juego hizo números mayúsculos”.