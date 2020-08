Kurt Rambis, amor y guerra en L. A.

Le costaba dar asistencias, rara vez ponía un tapón, no llegaba al 70% de tino en los libres, carecía de tiro para ser exterior y de peso para ser interior pero detrás de ese bigote que pudo inspirar al Ned Flanders de Los Simpson , Kurt Rambis mandó a paseo la estadística y con virtudes que escapan al acta pero no a los actos, ganó cuatro anillos durante siete años en los Lakers, títulos en los que promedió 19 minutos para lograr 5 puntos (los de sutura van aparte) más 5 rebotes,.

INVITADO Julio Torres, madrileño pívot barbado durante los años 80 y 90 en Estudiantes, Fórum, Obradoiro (1986-1988; 1º B), Murcia, Baskonia, Breogán Lugo u Ourense..., hoy, a sus 55 años, trabaja en el Real Valladolid Club de Fútbol (que acaba de crear el Real Valladolid Baloncesto, presidido por Mike Hansen). Desde Pucela da para EL CORREO esta opinión sobre Kurt Rambis: “Era el jugador que no queríamos ser. Para toda una generación crecida con el showtime de los Lakers, con sus partidos épicos contra los Celtics y los duelos Parish /Jabbar, Bird/Magic, Rambis no entraba entre nuestros iconos baloncestísticos. Y yo no era una excepción. Empezaba a jugar y le veía como un tipo duro, que salía a hacer el trabajo sucio, con sus eternas gafas y su aspecto de pivot terrenal, comparado con sus compañeros. Pívot bajo, rocoso, peleón, salía del banquillo a hacer su trabajo. No era lo que cualquier joven jugador que comenzaba a ver la NBA desde España tendría como un ídolo. Cosas de la vida, con el tiempo, avanza tu carrera y luego cuando te retiras, valoras ese tipo de jugador tan necesario (quizá porque durante toda mi vida deportiva tuve el mismo rol que él). Su trabajo era muy importante en esos Lakers de glamour y grandes estrellas. Idolatrábamos a jugadores de ataque, anotadores, elegantes pero preguntad a cualquier entrenador... Gracias Kurt por demostrar que los jugadores especialistas también tuvimos nuestro protagonismo en este maravilloso deporte”.