Cuando se lleva un susto tan morrocotudo, cuando se pasa mal, muy mal o peor, cuando se tiene miedo por lo que le puede pasar a uno mismo o cuando sufres por tus seres queridos, y todos los etc., etc., que se puedan considerar, llega el ansiado momento de poder volver a juntarse, a entrenar, a estar con tu grupo de compañeros, y... se produce un primer subidón. Pero cuando realmente ese subidón se convierte en superlativo es cuando puedes volver a jugar, a competir. En ese instante la alegría de volver a competir, a jugar al deporte al que amas y el que te permite vivir como profesional, el subidón anímico tiene que ser como alcanzar el K2 en invierno, tras una travesía de veintitantos días confinado en tu casa, con el ánimo a veces a 40 bajo cero. En estos días atrás, estuve hablando con algunos amigos con afán de informarme y conocer de primera mano lo acontecido por sus equipos tras pasar la pandemia. Curiosamente dos de estos equipos, uno de ACB y otro de Euroliga, habían competido muy bien en su primer partido tras superar la enfermedad. Bien es verdad que no habían tenido tantos días de paro antes del partido, pero los días de entrenamiento fueron parecidos.

Dándole vueltas a la cabeza y recordando un sucedido personal hace muchísimos años en Lugo, en el que competí en un Campeonato Gallego de atletismo tras haber estado dos meses y medio tirado por unas fiebres tifoideas, con muy poco entrenamiento y simplemente con el afán de ayudar a mi club, me encontré con un inesperado crono que igualaba mi marca personal, que a priori era imposible que pudiese suceder. En aquel momento lo achaqué a la gran alegría que sentía por poder volver a competir y creo que a los chicos del Obra y a sus técnicos les ocurrió lo mismo, y fueron capaces de jugar un gran partido, un auténtico partidazo, si consideramos las circunstancias.

La victoria conseguida es muy importante, un salto adelante en la clasificación, en la competición y en lo anímico que les dará alas para poder volver a estar al mejor nivel muy pronto. Y dentro de la victoria y de un juego coral, en el que todos fueron capaces de dar lo mejor de sí mismos, incluso los que no estuvieron en la pista, es de destacar la vuelta del hasta ahora desaparecido Mike Daum, en un momento en el que el equipo le puede necesitar más que nunca.

El Bilbao queda muy tocado con tan sólo cuatro victorias y el Obra con siete puede respirar unos días con la mascarilla FFP de 3 victorias de ventaja, que le dan la tranquilidad necesaria para la maratón que se avecina. El próximo partido, el sábado en Zaragoza ante el Casademont, equipo que todavía tenemos en la retina y al que Kassius Robertson apabulló en Sar, en el mes de diciembre. Una buena piedra de toque.

Quiero despedirme agradeciendo al Dr. Santiago Ángel Arboleda todo lo mucho y bien que ha hecho por los chicos de la cantera, sus grandes atenciones en lo profesional, siempre dispuesto en lo personal y con una atención basada en la cercanía que anhelan y necesitan los chavales cuando se lesionan y se les viene el mundo encima. El que siga siendo nuestro referente en La Rosaleda es muy buena noticia.