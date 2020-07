La Cámara de Comercio, la hostelería y los vecinos alzan la voz y exigen “depurar” responsabilidades

INDIGNACIÓN El Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de A Coruña se hizo eco de las quejas recibidas por parte de diversos sectores económicos de la ciudad ligados al sector terciario (hostelería, turismo, comercio y servicios) y mediante un comunicado trasladó “las graves consecuencias sanitarias, económicas y de imagen que estarían provocando los eventuales incumplimientos sanitarios y de regulación deportiva que, tal y como recogen algunos medios, serían fruto de una actuación negligente por parte de la Liga de Fútbol Profesional, la Federación Española de Fútbol y el CF Fuenlabrada. Considera que se habría producido “tanto un incumplimiento sanitario como uno de reglamentación deportiva”, que generaron un perjuicio directo al RC Deportivo, sus accionistas y sus empleados. Por eso, se reservan la posibilidad de “exigir las responsabilidades de toda índole que afecten a empresas de su ámbito cameral”. A su vez, el presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Richard Huerta, indicó a su vez que si bien el hotel en el que permanece confinado el Fuenlabrada ha sufrido cancelaciones de reservas, los turistas que habían pensado viajar en las próximas semanas siguen firmes en su decisión. Pero también existe indignación entre la Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña y Área Metropolitana que exigen “la depuración de todo tipo de responsabilidades”. “Desde la Federación vecinal no entendemos que en estos tiempos de control de la pandemia no se le exija a este equipo de fútbol el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias que el resto de la población sí que estamos cumpliendo”, sostienen. Esto, añaden, “no se trata solo de una irresponsabilidad o un hecho sin importancia, sino de un problema de salud pública”. Por ello, la Federación pide también que se tomen las medidas para que no vuelva a suceder. ecg/efe