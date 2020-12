La compostelana Verónica Boquete, en el mejor once femenino del año de la FIFA

Robert Lewandowski conquistó su primer premio The Best, que entrega la FIFA, al mejor futbolista del año 2020, en una votación en la que se impuso a Leo Messi y a Cristiano Ronaldo. No fue una sorpresa, como seguro tampoco lo fue para muchos la presencia de la compostelana Verónica Boquete, actualmente en el AC Milan, en el mejor once femenino del año. La santiaguesa, incomprensiblemente fuera de la selección española en las convocatorias de Jorge Vilda, sí cuenta con el reconocimiento del fútbol mundial y este premio se rinde a su talento, genialidad, experiencia y trabajo.

Vero Boquete entró en el once que formaron Christiane Endler (PSG), Millie Bright (Chelsea), Lucy Bronze, Wendie Renard (Lyon), Barbara Bonansea (Juventus), Delphine Cascarino (Lyon), Harder (Chelsea), Tobin Heath (United), Miedema (Arsenal) y Rapinoe (OL Reign).

Merecido también fue el premio de Lewandowski, punta de lanza de un Bayern de Múnich que lo ganó todo este año: Liga de Campeones, Bundesliga, Copa y Supercopa de Alemania y Supercopa de Europa. En una gala virtual, la FIFA entregó sus premios, aunque en mano solo lo recibió el ariete polaco, en la sorpresa del presidente de la FIFA. Infantino había dado el mensaje de bienvenida, pero apareció al final para entregar el premio a Lewandowski, quien como Messi y Cristiano. En la votación, la FIFA recoge la elección de entrenadores, capitanes, medios de comunicación y aficionados, para desarrollar una puntuación en la que Lewandowski ganó con 52 puntos, por los 38 de Cristiano y 35 de Messi.

Como Mejor Jugadora salilió elegida la defensa inglesa Lucy Bronze (52), del Olympique, por delante de Harder (40) y Renard (35).

La gala comenzó con un homenaje de la FIFA a los sanitarios de todo el mundo, con un vídeo de agradecimiento a su labor durante la pandemia para decirles “el fútbol está con vosotros”.

El mejor once del año FIFA FIFPro, masculino también tuvo protagonismo español. Sergio Ramos fue elegido en el masculino junto a Thiago Alcántara. “Una de las claves mantener la ilusión y hambre de ganar, lo sigo manteniendo a pesar de haber ganado mucho”, dijo el internacional español del Real Madrid.

El once lo completaron Becker (Liverpool), Alexander-Arnold (Liverpool), Davies (Bayern), Van Dijk (Liverpool), De Bruyne (Manchester City), Joshua Kimmich (Bayern), Cristiano Ronaldo (Juventus), Lewandowski y Lionel Messi (FC Barcelona).

La gala estuvo también marcada por el homenaje a los recientemente fallecidos Maradona y Rossi.

La mayor sorpresa de la gala fue el premio a Jürgen Klopp como mejor entrenador del 2020. El técnico alemán repite el galardón del año pasado, aunque el favorito al preparador del Bayern Hansi Flick.