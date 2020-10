La Euroliga cambiará la norma de derrotas por casos de coronavirus

Madrid. La Euroliga anunció ayer un cambio en su Reglamento Especial, introducido a raíz de la pandemia, que permitirá reprogramar los partidos cancelados por la regla de los ocho jugadores y que tendrá efecto retroactivo.

El artículo 6 de dicha normativa establecía que si un equipo no lograba reunir a ocho jugadores sanos en su plantilla para disputar un partido, automáticamente perdería dicho encuentro por un marcador de 20-0.

El Zenit y el Asvel Villerbaune, muy afectados por el coronavirus, eran las primeras víctimas. Al equipo ruso se le habían dado por perdidos sus duelos de esta semana ante Baskonia y Valencia Basket y lo mismo iba a ocurrir con el equipo galo y sus encuentros ya suspendidos ante Panathinaikos y Estrella Roja. Sin embargo, la Euroliga ha reaccionado a esta situación y todos esos partidos podrían ser reprogramados.

“Los equipos que no puedan contar con al menos ocho jugadores para jugar un partido debido a la covid-19, verán dichos partidos suspendidos y reprogramados para una fecha posterior. Si se aprueba, la modificación se aplicará retrospectivamente a aquellos partido que no se hayan jugado hasta la fecha por este motivo y facultará al CEO de Euroleague Basketball a reprogramar los seis partido que no se han jugado para una fecha futura”, anunció la competición.

El máximo responsable de la Euroliga, Jordi Bertomeu, explicó que deben “seguir siendo flexibles y encontrar soluciones”. “Todos reconocimos que la 2020-21 será una temporada especial y extraña en muchos sentidos”. e. p.