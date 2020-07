La expedición del Fuenlabrada debe mantener la cuarentena 14 días

··· El Director Deportivo del club madrileño, Miguel Melgar, afirmó que el ‘caso Fuenlabrada’ “huele a mierda” y anunció que su entidad se va a “defender” ante la posibilidad de no disputar el partido aplazado contra el Deportivo y la amenaza de descenso a Segunda B por un posible incumplimiento del protocolo de LaLiga. “No hemos hecho nada malo, porque tenemos la conciencia tranquila, porque ninguno de nosotros se mete en un avión pensando que llevamos a un infectado, o que nos ponemos infectar. Yo no me meto en un avión ni para una final de la Copa del Mundo. Hemos seguido las normas a rajatabla, los señores que organizan el fútbol y que ponen las reglas son los que tienen que asumir las consecuencias”, manifestó en declaraciones a ‘Radio Marca’.

··· El Rayo, que hace unos días expresó una queja a la RFEF para “invalidar la última jornada” de Segunda al considerar que se adulteró la competición”, aboga para solucionar la situación una promoción de “seis equipos cuando se pueda, en sede única, y un campeonato de Liga de 24 clubes” el próximo curso.