La figura del intermediario en el fútbol

CAMBIO La nueva normativa impuesta a los coches de Fórmula 1 no le ha sentado nada bien a Mercedes. La escudería alemania ya vio como el pasado año el título se lo llevó Red Bull pero al menos estuvieron en la pelea hasta la última carrera. Ahora mismo Mercedes no parece estar en disposición de pelearle el título a Ferrari que después de muchos años de no tener opción, parece que ha dado con la tecla y, al menos es estas primeras carreras, se muestra intratable. El problema que se le viene encima a la escudería alemana es que Lewis Hamilton parece que empieza a cuestionarse su futuro en el equipo pues ya no solo no gana carreras, sino que está cediendo ante su compañero, George Russel, algo que le británico lleva mal.