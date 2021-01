“La gran victoria es haberle ganado la batalla al virus”

Feliz y orgulloso, como no podía ser de otra forma, Moncho Fernández valoró la victoria de ayer frente al Retabet Bilbao aludiendo al coraje y al carácter que demostraron sus jugadores, pero no quiso olvidar tampoco los conceptos puramente técnicos y tácticos. “Tras un mes fuera de la competición, al margen de otros parámetros que seguro que todo el mundo va a poner en valor, yo creo que baloncestísticamente hemos estado muy bien, hemos sabido entender lo que el partido pedía, hemos sabido leer las defensas del Bilbao, hemos tenido acierto en ocasiones, hemos tenido un buen trabajo defensivo por momentos...”, enfatizó. “Lógicamente hablar de todo lo que han hecho los jugadores hoy desde el punto de vista del esfuerzo, de la lucha, la pelea y demás habría que utilizar largo rato para aplaudirles, así como por su compromiso no solo hoy sino durante todo el tiempo que duró el confinamiento”, añadió el técnico compostelano, que insistió: “Pero también quería poner énfasis en que también baloncestísticamente el equipo ha esto muy bien y eso ha sido importante para la victoria”.

En la previa el entrenador del Obra aseguraba que no quería héroes sino un equipo unido capaz de dar una respuesta como equipo a las exigencias de un partido tan especial y “la premisa la han entendido los jugadores y cada uno ha dado lo mejor que tenía”. “Los que han jugado, lo que han podido aportar en la pista, Álvaro que ha sido el único jugador que no ha jugado ha estado constantemente de pie, animando, aplaudiendo, celebrando cada canastas... y ha habido muchos cambios que hemos hecho porque los jugadores llegaban a su nivel de esfuerzo. Esa es la mejor noticia, que cada uno ha aportado lo mejor que tenía y eso ha sido muy importante”, redundó Moncho Fernández, que confirmó que la ausencia del alero abulense en la pista se debió únicamente a una “decisión técnica”.

“Estoy muy contento por esta victoria y por todo lo que significa, pero sobre todo por verlos a todos sanos y jugando al básquet que es para lo que nos reunimos. Por eso sí estoy muy, muy contento. La auténtica victoria es haberle ganado la batalla al virus y volvernos a juntarnos aquí para jugar al básquet”, aseguró satisfecho el entrenador del Monbus que reconoció además que al acabar el encuentro había felicitado a sus jugadores y les había dado las gracias “por el esfuerzo fundamentalmente”.

Sin energía. El entrenador del Bilbao Basket, Álex Mumbrú, afirmó que sus jugadores se quedaron “sin energía para poder hacer un último empujón” que les permitiese remontar el partido. El catalán indicó que la clave del encuentro estuvo en el tercer cuarto cuando el Obra tomó hasta 17 puntos de diferencia durante “una desconexión de tres o cuatro minutos” que lastró sus aspiraciones durante el resto del choque.

“Ellos han estado un poco más lúcidos”, concedió el técnico del equipo vasco, que enfatizó que el Obradoiro “se mereció llevar esta victoria” y que a ellos les corresponde seguir trabajando para evitar que se escapen nuevas derrotas “por los pequeños detalles de la segunda mitad”.