La honestidad de Ronald Koeman

UN CLUB DE tanta magnitud como el FC Barcelona siempre genera noticias y más en el mundo del fútbol. Corren ríos de tinta y ecos por todas partes y la situación se ve agravada por los resultados negativos. Una entidad tan prestigiosa y admirada por su juego, en este momento produce tristeza hasta en los rivales. Desde el Somos más que un club hasta el Es lo que hay, no ha transcurrido mucho tiempo. La gloria es efímera. Una entidad de este tipo no se sostiene sin resultados deportivos, son el alimento de toda la maquinaria de una empresa de estas características.

Laporta, presidente estrella, se iba a comer el mundo y la situación lo está engullendo. Nos engañan a todos con Messi y cambian a Griezmann por Luuk de Jong, rebajan los salarios a los jugadores (presionando deportiva y socialmente, argumentando amor a los colores) y presumen de fichajes a coste cero. Los hechos son un mensaje claro de desvalorización del plantel y a pesar de eso le piden al míster que juegue y gane como lo hacía en la época de Xavi, Iniesta, Puyol y Messi. Se lo quieren imponer por contrato. Lo de antaño no vale. Los músicos son otros y la melodía nunca sonará igual y no se quiere admitir. Son sensaciones destructoras de sí mismo.

Es un secreto a voces que Ronald Koeman tiene las horas contadas en el equipo, es un hombre fiel a sí mismo y parece que no se casa con nadie, por eso es vilipendiado. Le desprecian, supongo que con el fin de que renuncie al cargo para no pagarle. Otros opinan que debería abandonar, pero eso no es de valientes. Es parco en palabras, si fuese un predicador gustaría más. Yo lo veo como un hombre correcto.

El mundo de los entrenadores es diferente, es una profesión de riesgo y además hay muchos detrás, deseando que a uno le vaya mal. Lo que están haciendo con Koeman no tiene calificativos. Siento rabia cuando escucho opiniones vacías con el único fin de hacer daño y sobresalir en los medios.

Nuestro colectivo y nuestro Comité de Entrenadores debería salir en defensa de un profesional que es respetuoso con todos, está realizando un trabajo en condiciones extremas y solo ante el peligro. Pido que lo defiendan, respeten su persona, su trabajo y su puesto. El club debe respetarlo o cesarlo.

A pesar de todo esto, tardará algo, pero el poder de la entidad puede con todo y pronto será un equipo temible si no lo matan en los despachos. Este trasatlántico resurgirá de nuevo a poco que enderece el rumbo y hagan coincidir la teoría y los hechos.

Realidad o ficción, pero Ronald Koeman se las lleva por todos lados. Supongo que algunas son merecidas y otras no son suyas, pero lleva la culpa. Es más, incluso me atrevería a decir que de momento está en el sitio y el lugar idóneos para que otros vivan mejor, aprovechándose de la situación.

Harto del circo que lo presiona, el entrenador del Barça emitió un comunicado que tuvo la singularidad de ratificarse a sí mismo, de exponer verdades como puños y el descaro de pedir tiempo y paciencia. En la jornada del domingo, sin su visibilidad, ganó fácil y eso le da un respiro.