“La lesión la tomo como una piedra en el camino que tengo que superar”

En uno de sus primeros entrenamientos con el Arzúa, al que llegaba tras su salida del Compostela, el pasado martes 3 de agosto Jorge Queiruga conoció la peor parte del fútbol: sufrió una grave lesión, la rotura del ligamento cruzado de la rodilla. Esperan entre seis y ocho meses de rehabilitación, y él ya sólo piensa en hacerla de la mejor forma posible para volver en plenas condiciones. El central tiene 21 años, y toda una carrera por delante.

Un mal inicio, en su regreso al Arzúa. ¿Cómo se produjo la lesión?

Sí, la verdad es que es el peor regreso posible. Pero bueno, ahora hay que mirar de arreglar la rodilla bien, y tirar para adelante. La lesión me la hice yo solo, en el segundo o el tercer entrenamiento con el Arzúa. Hice un mal gesto al apoyar la rodilla y al momento ya noté que algo mal había ahí.

Ahora aún está esperando para ser operado...

Por lo que me dijo el doctor, la operación será en esta última semana de agosto o, como muy tarde la segunda de septiembre.

¿Qué médico revisó su rodilla?

Primero me miró el doctor Marque, el del Compos. Se portaron muy bien conmigo a pesar de no estar ya en el club. Después me vieron en la Federación, los doctores Taboada y Miragaya, éste por lo que tengo entendido va a llevar la operación, que creo será en La Rosaleda.

Un objetivo es volver a jugar esta temporada, aunque sea al final.

Por lo que me dijo el doctor, serán entre seis y ocho meses de baja. Pero bueno, mi objetivo es recuperar bien la rodilla: para jugar un par de partidos esta temporada, al final, creo que no vale la pena. Quizá sea mejor estar un mes más parado y recuperar bien, que esto es una lesión seria y hay que recuperarla bien.

Los pasos a seguir están claros: esforzarse al máximo y seguir todas las indicaciones médicas.

Exacto. No querer correr de más, porque después es cuando vienen los problemas en la recuperación. Debo ir dando pasos cortos, pero firmes.

Su ánimo, ¿cómo está?

A ver, es lo que le digo a todo el mundo. Es una putada, una lesión grave y después de cómo se dio el tema de que costó un poco volver al Arzúa... Pero de ánimos yo estoy bien. Ya tendré tiempo para comerme la cabeza cuando vayan cuatro o cinco meses de lesión; de momento hago vida normal, puedo andar por mi cuenta o conducir, y eso te quita un poco de estrés.

Había regresado usted al Arzúa tras su salida del Compostela, con el que había iniciado la pretemporada... ¿Cómo fue la situación?

El cuerpo técnico del Compostela veía que no iba a tener muchos minutos de juego ahí; y entonces buscamos la solución de salir, por el bien de unos y de otros. Al final mi objetivo es jugar, y ellos tampoco podían tener un jugador para rellenar la plantilla.

Al menos le dejaron las cosas claras, no hubo engaños.

Sí, sí. En eso tanto Rodri como Casti me dijeron lo que había.

Nada que reprochar, aunque supongo que usted se veía capacitado para estar en el plantel de la SD.

Pues sí. Después de la temporada que hice el año pasado, veía que podía dar el salto. Que estás capacitado nunca se sabe hasta que estás ahí, yo me veía capacitado para ser uno más del equipo y pelear por jugar. Pero prefiero que sean sinceros conmigo a quedarme y no jugar nada.

La salida, además, supuso el regreso a Arzúa, donde usted siempre ha destacado el buen trato recibido.

Llegué con muchas ganas. Tanto Víctor, el presidente, como Taqui, el director deportivo, y toda la gente de allí, una vez que acabó la pasada temporada me preguntaban por la posibilidad de volver. En Arzúa la gente es muy cercana, esas cosas se valoran mucho: en ningún sitio tuve queja del trato humano, pero allí van a un nivel más alto, es una barbaridad cómo tratan a los jugadores.

Le toca seguir apoyando al equipo, desde fuera. ¿Cómo ve la temporada del Arzúa, aun sin Queiruga?

De momento sólo jugamos el partido contra el Estradense, que yo ya no estaba, y la verdad es que al equipo lo vi bien, puede hacer cosas bonitas. Hay una plantilla con gente veterana y nueva que se complementa bien. De eso no hay duda.

También seguirá al Compostela...

Sí, claro. Ya el año pasado lo seguí mucho. Ya no sólo por todos los años que he estado en el club: tienes muchos amigos allí, y siempre quieres que les vaya bien.

Y su carrera, ¿en qué punto queda?

Yo la veo igual que antes. Hay una piedra en el camino que hay que superar, y para adelante. Una vez que se recupere la rodilla, a seguir. Esto no trastoca nada.