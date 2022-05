La matemática de lo que resta no está del lado del Compostela

El triunfo ante el Ceares, unido al tropiezo que sufrió el Bergantiños en casa ante el Real Avilés, mantiene encendida la llama de la ilusión del Compostela por alcanzar la quinta plaza de la clasificación dentro de la Segunda División RFEF.

La victoria del Cristo Atlético en Segovia convierte la cuarta plaza en algo ahora inalcanzable para el cuadro que prepara Rodri Veiga. La quinta, que actualmente ocupa el Coruxo, es la única vacante a la que opta el conjunto santiagués para acceder a la fase de ascenso que se disputará en Alicante.

Por eso, ganar en el estadio Helmántico es una necesidad imperiosa para poder tener opciones, aunque el Salamanca está inmerso en la batalla por eludir la zona de descenso y está obligado a ganar para intentar eludir el regreso a Tercera RFEF, una categoría que había abandonado, precisamente, en el Vero Boquete de San Lázaro en 2018.

Las combinaciones para que el Compostela llegue a disputar el playoff pasan, al margen de derrotar a su rival en tierras charras, condición sine qua non por un tropiezo, bien en forma de derrota o de empate, del Bergantiños y del Coruxo. En el caso del equipo vigués, si suma un punto en casa ante la Gimnástica Segoviana, se recurriría al empate por la diferencia de goles total, ya que ambos partidos, tanto en Pardellas como en el San Lázaro, acabaron igualados.

En este caso, el +10 que posee la SD se incrementaría en función de la renta con la que consiguiese ganar, mientras que el Coruxo quedaría con el +11 que disfruta actualmente.

Así, si el equipo preparado por Rodri Veiga vence por más de un gol de renta y el Coruxo no gana habría conseguido adelantarle, mientras que un triunfo por la mínima le dejará a expensas de cómo sea el empate que alcance el cuadro olívico.

Actualmente el Compostela tiene 46 goles a favor, cuatro más que la escuadra preparada por Jacobo Montes.

Al margen de lo que marcan las cifras en esa lucha por los puestos de la zona alta de la clasificación, hay una batalla encarnizada por evitar el descenso, y los rivales de Coruxo, Bergantiños y Compostela están inmersos en ella.

Quien mejor lo tiene para salvarse es la Gimnástica Segoviana, que visita O Vao. Está fuera de los puestos de descenso y únicamente correría peligro, en caso de derrota, de estar obligado a disputar la eliminatoria entre los peores decimoterceros. Un punto le vale para evitarlo.

El Arosa de Luisito, contendiente del Bergantiños, se lo juega todo y no depende de sí mismo para intentar superar al Marino de Luanco en la posición para disputar el playout de la permanencia. Tiene que derrotar al cuadro preparado por José Luis Lemos, y esperar un tropiezo del conjunto asturiano en el campo del Navalcarnero, que no se juega nada al tener asegurada la tercera posición.

Panorama similar tendrá el oponente del Compostela. El Salamanca también precisa sumar tres puntos ante su afición, aunque en este caso debe evitar cualquier tipo de empate con el conjunto luanquín. En cambio, en un desempate directo con el conjunto entrenado por Luisito tiene ventaja.

Las matemáticas no presentan un panorama alentador para el equipo preparado por Rodri Veiga, aunque la incertidumbre de lo mucho que hay en juego, tanto por arriba como por abajo, deja abierto un desenlace no apto para cardiacos.

La próxima jornada (domingo, 12:00 h.) volverá a ser un día de aplicaciones móviles y transistores para resolver las ecuaciones que aún hay que despejar dentro de lo que resta de competición en esta liga de la Segunda División RFEF con el Compos pendiente de varios estadios.