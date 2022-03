La nadadora Ona Carbonell asegura que ser madre supone “un valor añadido” para las deportistas

ESTRENA DOCUMENTAL. Ona Carbonell (Barcelona, 1990) atiende a EFE en Madrid en la víspera del estreno del documental en el que muestra cómo concilió la maternidad con volver al deporte de élite, con la cita de los Juegos Olímpicos de Tokio en mente. Un “tema tabú” que espera poder ayudar a visibilizar y mejorar a la par que asegura que ser madre supone “un valor añadido” para las deportistas. Ona Carbonell: Empezar de nuevo’una producción original de Rakuten TV que se estrena gratis y en exclusiva en la plataforma el 2 de marzo y en la que deja atrás sus éxitos deportivos para poner su “gotita de agua” en la conciliación y en probrar que se puede volver a competir “al mismo nivel y hasta mejor”, señala. En cuanto a qué supone el mostrar al mundo todo lo que ha vivido compaginando la maternidad con volver a competir en la élite, ella es clara: “Estoy un poco nerviosa. No como antes de competir en unos Juegos, pero... cuando lo vas grabando es una cosa pero cuando te das cuenta de que lo va a ver mucha gente... 50 países, cinco idiomas... da cierto respeto. Al principio me costó aceptar hacer este documental porque soy muy celosa de mi intimidad e intento separar mi vida personal de la profesional. Pero vi que el relato valía la pena, que la maternidad y la conciliación en el deporte le queda mucho camino por recorrer. Es un tema tabú, hay pocas ayudas, poca visibilidad... feliz de poder poner mi gotita de agua (ríe) en este camino y esperemos que dentro de unos años no tengamos que hablar de esto”. Además detallas qué fue lo más duro a la hora de volver a entrenar tras ser madre: “ No hemos hecho un postparto normal, que digamos (ríe). No podía correr ni hacer cosas de impacto ni abdominales porque el suelo pélvico y la abdominal se me estaba cerrando, pero empecé a entrenar muy pronto. Paso a paso, pero rápidamente y sin parar”, asegura la nadadora. Óscar Maya Belchí (efe)