La obligada reconstrucción del Celta tras jugar con fuego

··· El internacional sub21 Fran Beltrán se reincorporó ayer a los entrenamientos del Celta, en una sesión en la que no participó el turco Okay Yokuslu, que negocia su salida del club vigués tras recibir una oferta del Galatasaray. El centrocampista viajó la semana pasada a su país para concentrarse con su selección nacional, aunque no participó en los partidos contra Hungría y Serbia de la Liga de las Naciones. Okay Yokuslu, con contrato hasta junio de 2023 con la entidad gallega, fue uno de los futbolistas más utilizado por los entrenadores Fran Escribá y Óscar García Junyent el curso pasado, disputando un total de 26 partidos ligueros.

··· La plantilla celeste retomó ayer el trabajo tras disfrutar de dos días de descanso y lo hizo con una sesión en el campo de filial, con Fran Beltrán como principal novedad tras jugar con la selección española sub21 contra Macedonia del Norte.

··· El Celta debutará el sábado en LaLiga Santander visitando al Eibar en Ipurúa, un partido que se perderá, al acarrear sanción de la pasada temporada, el lateral uruguayo Lucas Olaza.