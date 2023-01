La Real Sociedad gana en Vallecas y ya empata a puntos con el Madrid

Madrid. La Real Sociedad, con goles de Ander Barrenetxea y el noruego Alexander Sorloth en la primera parte, venció ayer en Vallecas al Rayo, en el partido correspondiente a la jornada 18 de la Liga Santander, y empata en la clasificación con el Real Madrid, segundo de la tabla amén de lo que pase hoy.

El equipo vasco se adelantó a los catorce minutos cuando David Silva recuperó un balón tras un saque de banda del Rayo, inició la carrera hacía el área y asistió a la espalda de Fran García para que Sorloth rematara por bajo ante la salida desesperada de Stole Dimitrievski. Antes del descanso, la Real Sociedad amplió su ventaja en el marcador. Lo hizo tras un saque de esquina por la izquierda que Aritz Elustondo prolongó en el primer palo y en el segundo, totalmente solo, Barrenetxea empujó a gol. El japonés Take Kubo, que fue suplente, no jugó por problemas en un cuádriceps, según informó al término del encuentro su entrenador, Imanol Alguacil.

“Take venía con problemas en el cuádriceps y por eso no ha jugado. Ayer y anteayer lo hemos tenido entre algodones y espero que para esta semana esté. No he querido arriesgar porque tenemos muchas bajas y vienen partidos importantes”, dijo Imanol, en conferencia de prensa feliz tras este triunfo. EFE