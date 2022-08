La Real Sociedad pone a prueba al Barça

ESTA NOCHE. La Real Sociedad tratará de amargarle el inicio de temporada al reforzado Barcelona esta noche (22 h.), que tropezó en la primera jornada, aunque para ello deberá sobreponerse a las bajas defensivas que le dejan sin dos de sus laterales y volver a confiar su juego e intensidad. No sería una sorpresa mayúscula que el Barça se lleve la victoria de San Sebastián, pues a su mejora en las últimas temporadas en un campo adverso durante casi toda la pasada década, los refuerzos de verano le atribuyen la etiqueta de favorito casi en cualquier estadio en el que juegue. Los culés, de hecho, no han perdido nunca en el reformado Anoeta, ahora Reale Arena, algo de lo que solo puede presumir también el Sevilla, porque con el resto de rivales de la Primera División sí ha podido el conjunto vasco. La Real, que ofrece buenas señales para esta campaña, tiene bajas importantes porque además de los laterales Álex Sola y Diego Rico, no está su gran estrella Mikel Oyarzabal ni el delantero Carlos Fernández. EFE