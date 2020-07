La RFGF hace oficial la ausencia de aficionados en las semifinales

Santiago. La Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) dio oficialidad ayer a lo que era un secreto a voces: no se permitirá la presencia de aficionados en las semifinales del play-off exprés de ascenso a Segunda B, mientras que la próxima semana se decidirá qué ocurre con la final.

El ente federativo emitió ayer un comunicado en el que indica que “seguindo as recomendacións da RFEF, e ao delegarse a organización da fase de ascenso exprés á Segunda División B á Real Federación Galega de Fútbol, a Xunta Directiva da entidade que preside Rafael Louzán ratificou por unanimidade que as semifinais deste play-off de ascenso que disputarán a SD Compostela, o Ourense CF, o Arosa SC e o CD Barco os días 18, 19 e 25 de xullo no Estadio Abanca Balaídos, celebraranse a porta pechada”.

En su nota a los medios de comunicación la RFGF apunta que “está en permanente contacto coa Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia e a próxima semana haberá máis contactos para estudar a posibilidade de que a final do día 25 de xullo se poida celebrar con público nas bancadas”. Como ha venido informando EL CORREO, esa posibilidad depende de que la Xunta amplíe considerablemente el aforo permitido en eventos deportivos al aire libre, actualmente situado en mil personas.

Tampoco habrá público en ningún partido de las fases de ascenso de fútbol sala.

Estas medidas, señala la RFGF, se toman pensando en la seguridad de todos los involucrados en el play-off. ECG