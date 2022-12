‘La Roja’ se juega la clasificación a octavos contra la selección nipona

Doha. Unai Simón fue comprensivo con la “tensión” que puede sentir el aficionado de la selección española cuando se arriesga con el balón en los pies en el inicio de jugadas, pero defendió los beneficios que tiene y aseguró que “no es un riesgo”.

“Sinceramente, para mí, no es un riesgo. Entiendo que se pueda entender como situaciones de riesgo que el delantero esté a tres metros del portero presionando, pero son situaciones que esta selección ha tenido varias veces y ha sabido solventar de buena manera. Lo llevo como la idea que quiere el míster, que me ha convencido y estoy cómodo”, dijo en una comparecencia en el centro internacional de prensa de Doha.

“Entiendo que se pueda generar tensión y a medida que pasen eliminatorias habrá más, porque no es lo mismo en la primera jornada que en la final, pero es a lo que juega la selección. Así lo entiendo, siempre he jugado de esta manera y me he acostumbrado. Todos los jugadores confían en el portero para darle superioridad desde el inicio de jugada”, añadió.

El portero defendió con datos que las acciones provocan más situaciones a favor que en contra. “Ante Alemania perdimos cuatro balones, uno en un pase a Pedri que me obligó a hacer una intervención, pero con más de cincuenta intentos. La balanza es positiva. Tengo mucho margen de mejora en este trabajo pero actúo con normalidad y plena confianza”.

El balance de Unai Simón en su primer Mundial es más que positivo y ve a España como la “mejor en posesión de balón e iniciativa de juego”, aunque prefiere que nadie hable de la selección como principal candidata al título porque aseguró que “la que ponen de favorita no es la que gana el Mundial”.

El portero del Athletic Club vivió el enfrentamiento ante Japón de los Juegos Olímpicos y sabe la dificultad que tendrá el tercer partido del Mundial. “Nos encontramos con ellos en las Olimpiadas y tienen un juego muy parecido, con orden, se reorganizaban rápido, eran intensos hasta los últimos minutos de la prórroga. Trabajan muy bien, tienen una misma idea y creo que nos van a tirar presión alta, porque son conscientes de que tienen que marcar algún gol porque nosotros solemos marcar”. EFE