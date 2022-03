La SD Compostela se mide al Marino con el objetivo de volver a ganar a domicilio

La SD Compostela se mide esta tarde (17.00 horas) al Marino de Luanco, en Miramar. Los blanquiazules, tras la doble cita en el Vero Boquete, quieren volver a la senda de la victoria como visitantes. Con muchas ganas y pendientes del estado del terreno de juego, el equipo dirigido por Rodri buscará los tres puntos en Asturias. En la previa del choque, el técnico compostelano destacó la importancia de “competir con la humildad que caracteriza a este equipo y adaptándose a lo que requiera el encuentro”. El técnico del conjunto compostelano no podrá contar con Baleato, Samu y Guille, baja de última hora.

“Defensivamente estamos bien, arriba la gente está generando cosas y nos falta que nos respeten más las lesiones y este tipo de problemillas, para que los lesionados pueda tener continuidad y poder elegir”, valoró Rodri, quien habló también de las dificultades que se encontraron ante el Arenteiro: “Es un equipo que maneja bien los partidos, que destruye mucho. Consiguieron llevar el duelo a su terreno, con poco ritmo, excesivas protestas y seguramente no supimos leerlo bien. No estamos frescos de piernas y no fuimos capaces de meterle el ritmo que nos gustaría. En cualquier caso, creo que, pese a las pocas ocasiones, merecimos ganar, aunque no fuimos capaces, y lo que nos queda es levantar la cabeza y seguir trabajando”.

Sobre el partido de esta tarde en Asturias, sostiene que el choque estará condicionado en gran medida por el estado del terreno de juego. “Entiendo que estará blando, que con el paso de los minutos se embarrará y tenemos dos planes de partido preparados. En esta categoría, uno de los aspectos más importantes es poder adaptarte a distintos contextos. Allí tendremos un contexto totalmente distinto al que nos podemos encontrar en San Lázaro, tendremos que desarrollar otro fútbol distinto, ni mejor ni peor, sino distinto; y vamos con toda la ilusión, con la humildad que nos caracteriza siempre y sabiendo que tendremos que trabajar mucho para sacar algo”, apuntó el entrenador de la SD Compostela.

Asimismo, señaló que tendrán que adaptarse a otro tipo de juego, “de más disputa y segundo balón”. “Hemos estado preparándolo concienzudamente, sabiendo la importancia que tiene, porque para estar arriba hay que ganar, no sólo vale con empatar. Vamos convencidos de ello, con una idea clara de lo que tenemos que hacer y ojalá tengamos la pizca de suerte necesaria para poder sacar los tres puntos”, incidió Rodri en la previa del partido.