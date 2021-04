La sombra de un aplazamiento general se cierne sobre la Liga Endesa

La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) parece abocada a asumir un aplazamiento del final de la Liga Endesa 2020/21. Si esta semana el Morabanc Andorra alzó la voz por la obligación de disputar ocho partidos en diecinueve días para cumplir con las fechas marcadas una vez superado su último brote, pidiendo precisamente un retraso de la última jornada de fase regular, la propia ACB anunció este jueves el aplazamiento de los próximos tres encuentros del Retabet Bilbao por otro contagio masivo. La noticia ensombrece aún más el panorama pues la jornada definitiva está fijada para el 16 de mayo y al conjunto vasco le restan cinco partidos.

El plantel de Álex Mumbrú, penúltimo clasificado y en plena pelea por evitar el descenso de categoría, confirmó en la mañana de este jueves un nuevo contagio de COVID-19, que se suma a los dos que ya tenía. Al contabilizarse tres, se ha declarado brote en el grupo y todos sus integrantes deberán permanecer confinados durante un mínimo de diez días. Inmediatamente la ACB anunció el aplazamiento de sus duelos ante Gran Canaria (viernes 30 de abril), Burgos (domingo 2 de mayo) y Fuenlabrada (domingo 9 de mayo).

“La ACB comunicará en los próximos días las nuevas fechas para la recuperación de estos partidos y el encaje global del calendario”, publicó la patronal en un comunicado, lo que abre la puerta a retrasar la jornada 38, última de la fase regular y que debe disputarse en horario unificado según las bases de competición.

Preguntado por esta situación en su rueda de prensa previa al Monbus Obradoiro-Morabanc Andorra del sábado, el técnico santiagués Moncho Fernández evitó pronunciarse. “¿Qué más da la opinión que tenga yo? No depende de mí. Creo que en el sistema de competición se han establecido una serie de parámetros previendo que esto pudiera ocurrir y es algo que está aprobado desde el principio. La asamblea de la ACB tiene unas capacidades para tomar una serie de decisiones, entonces da igual lo que yo pueda pensar o no. Aplico la misma filosofía: voy a jugar el sábado y si el calendario cambia, me adaptaré a las circunstancias que vengan, porque lo que no depende uno, y esto en absoluto depende de mí, debe hacerte el menor daño posible”, argumentó el entrenador del Obra.