Lágrimas de emoción de Juampa por la situación familiar y de la hostelería

Santiago. Han pasado ya unos días, pero todavía flotan en Compostela los recuerdos de la gran victoria del Compostela en Riazor ante el Dépor. Y también quedan rescoldos de la polémica: ¿Hubo falta de Juampa a Mujaid en la jugada del 0-1?

“Yo creo que el nivel de los árbitros está siendo bastante bueno. En esa jugada podía haber pitado falta, pero Mujaid exagera la caída, eso los árbitros lo odian y yo creo que por eso no pitó. Sí podía haber pitado empujón, pero los árbitros odian que exageres la falta, me tiene pasado al revés”, explicó Juampa.

Y añadió alegaciones: “Después hay más cosas, que la gente piensa que sólo por esa falta viene el gol. Después, yo se la pongo a Miki, que se la deja espectacular a Brais, y Brais la mete para adentro, que también era complicado. Al Dépor pocos goles le estaban haciendo, nosotros hicimos dos y pudimos meter alguno más”, resaltó.

Así que “hay muchos árbitros que estas cosas no las pitan, pero otros sí. Sí es verdad que yo le empujo, pero... estoy seguro de que los centrales de mi equipo no se tirarían así, como se tiró él (Mujaid)”, dijo. Admitió que el árbitro no tuvo la mejor visión de la jugada: “Si ves la imagen, vamos los dos enfrentándonos dos o tres segundos; después ya me cabreo y lo empujo, pero al principio no: el árbitro pudo ver una disputa entre los dos”, explicó.

Y “en el minuto 6, en el gol que me anulan, que sí que es verdad que el balón sale, hay una patada de Borges a Guille Torres por detrás; Guille no se tiró, y después se quedó en el suelo: un penalti como una casa, si la gente del Dépor se queja”.

Lo que le vale a Juampa es que el Compos sumó los tres puntos en Riazor. “Todos los puntos son iguales para la clasificación, pero las sensaciones... ganar en Riazor te permite creerte que puedes ganar a cualquiera. ”, sostiene.

PRIMO Y JOEL. Las pruebas médicas realizadas a Primo confirmaron el diagnóstico del doctor Marque: rotura de fibras, entre 20 y 25 días de baja. Además, en su largo proceso de recuperación, una alegría para Joel López: ayer realizó sus primeras carreras por el campo. a. p.