Le faltó contención y fe a un Obra incapaz de sorprender a un Manresa ya de Copa

Cayó el Monbus Obradoiro en el Nou Congost. Aguantó hasta el último cuarto -más a impulsos que por guion, enredado en sus 19 pérdidas de balón- y aunque por momentos fue capaz de igualar en intensidad y físico a un Baxi Manresa de dulce, el premio de la clasificación para la Copa del Rey aupó a un excelso Chima Moneke que con 32 puntos (39 de valoración) se erigió en la mayor pesadilla esta vez del equipo compostelano (104-84).

Era uno de esos días en los que el conjunto santiagués se enfrentaba a un más difícil todavía. La necesidad de hacer olvidar el pobre partido frente al Bilbao y la urgencia de sumar para eludir una semana más el fantasma de la zona de descenso eran los dos principales objetivos del Obra ante un Manresa que peleaba a su vez por un premio mayúsculo: un billete a Granada. Enfrente estaba el equipo revelación, el conjunto que mejor baloncesto estaba desplegando en las últimas semanas, un plantel de energía, de velocidad, de físico, de fe ciega en las consignas de Pedro Martínez. Por eso en la previa la consigna en uno y otro bando estaba clara: el que se hiciese con el ritmo del partido tendría mucho ganado. Por el tango apostaría el Monbus, por el rock cañero el Baxi.

Arrancó el duelo el cuadro catalán fiel a sus principios. Intenso e hiriente delante y sobre todo atrás. Sus 1c1 hacían daño pero también sus 2c1 en la retaguardia y su constante vigilancia en las líneas de pase. Ellenson asumió y aprovechó cada balón en sus manos para anotar con un Obra volcado especialmente en su juego interior, así que aunque Manresa exhibía pegada en el primer cuarto, el plantel compostelano sabía encontrar respuesta (29-28, min. 10).

“Esto no nos conviene”, pensaban después de los primeros 10 minutos muchos obradoiristas, y con la tercera personal en la cuenta de Birutis recién estrenado el set y el festival de Moneke en pleno apogeo, lo que comenzó como un temor semejaba camino de convertirse en una realidad (46-37, min. 16).

Pero irregular al triple, dubitativo bajo canasta, fue desde el tiro libre donde el Monbus volteó el marcador ante un cuadro local que pagaba con faltas su sobrante de energía. Un 13/14 desde el 4,60 que inició Robertson sirvió para arrancar un primer parcial de 0-7 al que también Scrubb, con dos triples, y el propio Kass se sumaban hasta conseguir llegar al descanso mandando pese al debe de las 7 pérdidas ya acumuladas (54-56, min. 20).

Más de lo mismo. De nuevo tomó la iniciativa en la salida el Baxi. Bajo el perpetuo liderazgo de Moneke, el conjunto local se disparó en el electrónico antes de otra puñalada a la línea de flotación del Obra que veía como Ellenson -hasta ese momento su segundo máximo anotador con 12 puntos- era castigado con la cuarta personal y se retiraba al banquillo.

Tres pérdidas más subían a la cuenta del equipo compostelano (ya 12), el nigeriano alcanzaba los 22 puntos (7 rebotes y 27 de valoración) y con la máxima renta de nuevo a favor de los manresanos (68-59, min. 25) Moncho Fernández llamó a capítulo a los suyos para poner remedio, y luz, a la férrea defensa ideada por Pedro Martínez.

Y de nuevo reaccionó el Monbus. Con Viny Okouo sólido y aportando en ambos lados de la pista y Suárez exhibiendo muchas de las virtudes del inicio del curso, el Obra se enganchó una vez más al partido aprovechando también el descanso -merecido- de Moneke (71-72, min. 29).

Con igualdad se abría el tiempo definitivo (75-73). Aguantaba el Obra enfundado con la casaca de guerrero que exigía el choque y con brega y carácter -coherencia y acierto también, lógicamente- quería dejar sin fiesta a la afición del Nou Congost.

Pero se pegó tiros a su propio pie víctima de la inseguridad que le creaban las continuas pérdidas y el Manresa no perdonó. Moneke anotó y asistió, Ellenson y Birutis, ambos con 4 faltas, apenas si eran oposición, y el marcador se disparó a los 11 puntos (88-77, min. 36). No hubo más triples salvadores, el equipo rojillo no dejó resquicio a la réplica y el epílogo del cuarto fue un imposible ya para el Obra engullido por la alegría de la grada local.