Leo y Sergio: todo por decidir

ESTE 2021 además de la esperanza que supone el contar con la vacuna contra la COVID-19 y de traernos un temporal de nieve y frío que dejó congelado a una tercera parte del país, en el plano futbolístico nos trajo un ramillete de jugadores que finalizarán contrato el 30 de junio y que ahora mismo están en disposición de negociar con cualquier club que se les acerque. Es inevitable que en las próximas semanas se especule con su fichaje por algunos de los clubes más importantes del Viejo Continente porque, recordémoslo, entre ese ramillete de jugadores están hombres con pedigrí como David Alaba (Bayern Múnich), Sergio Agüero (Manchester City), Donnaruma (Milan), Ángel Di María (PSG), Georgino Wijnaldum (Liverpool) o Julian Draxler (PSG). Es más, alguno, como es el caso del catalán Eric García, que actualmente milita en el City, ya tiene apalabrado su fichaje por el Barcelona, club en el que se formó y del que se fue a los 16 años y al que ahora volverá.

Pero si hay dos nombres propios entre los jugadores top que quedan libres este verano, son los de Lionel Messi y Sergio Ramos. Actualmente ambos son libres de negociar su destino porque ambos rematan contrato con sus respectivos clubs, Barcelona y Real Madrid, en los que, curiosamente, son sus capitanes y jugadores de referencia aunque es bien cierto que sus casos no se parecen en nada aunque su situación contractual sea idéntica.

Al capitán del Real Madrid, club al que llegó en 2005, con apenas 19 años, procedente del Sevilla, lo que le separa de continuar vestido de blanco no es otra cosa que el dinero que pide y que Florentino no está dispuesto a darle, argumentando, con razón, que ahora mismo la situación de la tesorería blanca no es la misma que hace un año y que tiene que conformarse con quedarse bajando un diez por ciento lo que cobra actualmente que son 12 millones de euros limpios de polvo y paja por temporada. Una rebaja, por cierto, que es aplicable a la totalidad de compañeros del sevillano.

Y en este punto es donde muchos aficionados y no pocos profesionales de la información discrepan del planteamiento del presidente madridista que, sin quitarle la razón en que la situación económica del club obliga a que todos se abrochen el cinturón, le rebaten argumentando que si el de Camas se va tendrá que acudir al mercado para contratar a algún hombre que lo sustituya y aunque ahora mismo ya no se pagan las cifras que se pagaban, por poco que tenga que desembolsar, no bajará de los 50 millones de euros, ficha aparte, con lo que los números le saldrían más a cuenta renovándolo.

Y encima, como el culebrón Ramos se alargue en el tiempo, que se prepare el jugador para aguantar una campaña igual o peor de la que fue objeto en 2015, cuando renovó su actual contrato, y en la que fue objeto de todo tipo de críticas llegadas desde la sede de Concha Espina vía terminales mediáticas. Porque, eso sí, Florentino Pérez se abstendrá muy mucho de manifestarse públicamente al respecto, ya lo harán por él sus amigos periodistas. Al tiempo.

Sergio Ramos sabe que este va a ser su último gran contrato, cumple 35 años el 30 de marzo, y cree que después de toda una vida dando ejemplo de profesionalidad y compromiso, merece un mejor tratamiento por parte de la entidad blanca, equipo con el que ganó, entre otros títulos, cinco ligas y cuatro Champions, además de varios Mundiales de Clubes y Copas del Rey, sin olvidar los títulos con la Roja. Su marcha, si llega a producirse, implicará que el vestuario se quede sin su auténtico referente, un hombre que en las duras y las maduras, siempre ha dado la cara y ha sido el que, en los malos momentos, ha tirado del carro.

Caso distinto es el del capitán del Barcelona, Messi, que este pasado verano, cansado de que se le culpase de todos los males del club, decidió tirar por la calle del medio y, mal aconsejado, quiso dejar el club mediante un burofax que al final se le volvió contra él por lo que no tuvo más remedio que quedarse aunque fuese a regañadientes.

El rosarino llegó con apenas 13 años a la Ciudad Condal y allí se formó como jugador y como persona, por lo que muchos azulgranas no le perdonan su intento de fuga. Integrante del mejor equipo de la historia del Barcelona, con el que lo ganó todo, incluidas diez Ligas, cuatro Champions y seis Balones de Oro, además de varias Botas de Oro y Pichichis, a día de hoy está más fuera que dentro del equipo con lo que, a sus 34 años, que cumplirá el próximo mes de junio, seguramente inicie una nueva aventura buscando el cariño que al final no encontró entre los dirigentes del club al que le dio todo y del que lo recibió todo.

Lo cierto es que si Leo y Sergio deciden dar el salto a otras ligas, en Francia o Inglaterra los recibirían con los brazos abiertos, los grandes perjudicados serían sus respectivos equipos que perderían a sus dos estandartes, además de que LaLiga quedaría huérfana, tras la marcha de Cristiano, de sus dos mejores hombres con lo que eso significa a nivel de audiencia y publicidad.