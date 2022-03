Lete gaba o éxito do Atlético Guardés e máis do Morrazo Balonmán Cangas

Santiago. - O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, recibiu aos equipos de balonmán do Mecalia Atlético Guardés e do Frigoríficos do Morrazo Balonmán Cangas que veñen de acadar a súa clasificación para a fase final da Copa da Raíña e da Copa do Rei, respectivamente. A primeira en celebrarse será a Copa do Rei que terá lugar do 25 ao 27 de marzo en Antequera (Málaga), mentres que a Copa da Raíña levarase a cabo do 29 de abril ao 1 de maio en San Sebastián.

Lete Lasa destacou a “enorme calidade” do balonmán galego tanto nos equipos masculinos coma nos femininos, dos que o Cangas e o Guardés son “líderes e referentes” para moitos mozos e mozas que soñan con xogar algún día competicións europeas, como o leva facendo o club da Guarda durante oito anos consecutivos ou como acadou o equipo do Morrazo nas tempadas 2005-2006 e 2015-2016. “Que o mellor equipo feminino e o mellor equipo masculino do balonmán galego se clasifiquen simultaneamente para unha competición na que xogan os 8 mellores de España”, dixo.



SUBVENCIÓN Lete recoñeceu a gran campaña que están a realizar tanto o Guardés como o Cangas que, agora, transitan polos postos cuarto e quinto das máximas categorías nacionais de balonmán e ratificou o apoio da Xunta nesta tempada, lembrando asemade que en 2021 ambos os dous equipos recibiron da Secretaría Xeral para o Deporte preto de 100.000 euros (95.825 o Guardés e 99.145 o Cangas). redacción