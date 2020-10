Lete Lasa destaca as medidas da Xunta contra a covid-19

MEDIO MARATÓN PONTEVEDRA O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, participou onte na presentación do XXXVIII Gran Fondo-XXV Medio

Maratón Pontevedra 2020. Alí, comentou que, como hai máis de medio século a

participación de Kathrine Switzer, como a primeira muller nunha maratón, este maratón da cidade do Lérez tamén marcará un “antes e un despois” pois é a primeira competición de ruta que se levará a cabo en toda España desde a reactivación do deporte, “unha proba para a futura organización de máis eventos de fondo e para examinar o correcto funcionamento do protocolo Covid elaborado pola Ximnástica de Pontevedra e o Concello”.

Este protocolo está baseado no manual Fisicovid-DXT Galego, dispoñible para todas as federacións desde o 15 de xuño e sobre o que se construíron os 58 protocolos específicos que fomos aprobando de todas as modalidades deportivas.

Lete Lasa referiuse tamén á Orde do 30 de setembro de 2020 que esixe a obriga de “test serolóxicos ou probas similares” tanto aos equipos e deportistas galegos como aos equipos e deportistas procedentes doutras comunidades no ámbito das

competicións deportivas oficiais non profesionais de ámbito estatal de modalidades deportivas que poidan implicar contacto. O secretario xeral referiuse a esta medida porque precisamente en Pontevedra estaba previsto para hoxe o partido da Sociedade Deportiva Teucro contra o Handbol Adrianec. Lete Lasa informou de que o equipo catalán vén de solicitar a suspensión do encontro detectou varios casos de infección. ecg