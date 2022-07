Lete Lasa pon en valor o gran potencial náutico de Galicia

O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, asistiu este xoves á presentación da Coupe de la Jeunesse, un dos eventos de remo de maior relevancia e prestixio para menores de 18 anos do panorama internacional. A competición celebrarase os vindeiros 5, 6 e 7 de agosto nas instalacións do Club Náutico de Castrelo de Miño, na provincia de Ourense.

Nas súas verbas, o mandatario galego enviou unha mensaxe de apoio, e amosou a súa preocupación por todas as familias que estes días están a sufrir os efectos dos lumes en toda Galicia, e máis concretamente no concello de Castrelo de Miño: “A auga é deporte e desfrute, pero tamén é vida, e dela dependen a de moitos veciños de Castrelo”.

Lete Lasa destacou a importancia de traer unha competición deste calibre por primeira vez a Galicia posto que “outorga prestixio á comunidade e fai que neste novo ciclo olímpico, multitude de deportistas de todo o mundo recorran ás nosas instalacións para o seu adestramento”.

Tamén agradeceu a aposta firme da Federación Española de Remo por Castrelo de Miño, unha das tres pistas olímpicas de remo e piragüismo de todo o país, e destacou o compromiso que a Xunta de Galicia ven tendo dende hai anos polos deportes náuticos, suliñando que tras o atletismo, o remo, a vela e o piragüismo sexas os deportes con maior representación olímpica galega.

A competición estará composta por 120 embarcacións e preto de 500 deportistas de 16 equipos, cada un correspondente a un país, que a través da suma de puntos nas distintas probas das distintas modalidades deberán conseguir colocar ó seu país no máis alto da clasificación ao remate da última xornada para facerse co título de campións.

Pola súa banda, o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, celebrou “a entrada de Castrelo de Miño na axenda internacional dos deportes náuticos”. “Tras recoller o 8 de agosto de 2021 en Linz (Austria) a bandeira que acredita a celebración no Parque Náutico de Galicia da Coupe de la Jeunesse, puxémonos a traballar para responder a un desafío destas características e acreditar, unha vez máis, a nosa capacidade organizativa”, indicou durante a presentación. “É un motivo de enorme satisfacción presentar un dos grandes eventos deportivos do ano”, engadiu o presidente da Deputación.

Mostrando as medallas que se entregarán nesta copa, Manuel Baltar asegurou que “este será o preludio de moitas probas futuras, porque o Parque Náutico de Galicia ten todas as condicións para elo”. Destacou neste sentido o esforzo económico que supuxo para a Deputación o investimento de medio millón de euros “para habilitar as infraestruturas necesarias, supervisadas por todos os órganos federativos”. Puxo así en valor a aposta do goberno provincial citando ademais o centro de alto rendemento de Laias, “como lugar de referencia para a preparación de seleccións e xerme de medallas olímpicas”.