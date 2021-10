Lete Lasa sinala a Galicia como unha potencia universal da motonáutica

Baiona. O secretario xeral para o Deporte da Xunta, José Ramón Lete Lasa, participou este venres na recepción aos pilotos, comisarios, xuíces, patrocinadores e colaboradores do Campionato de España, de Europa e do Mundo de Endurance (lanchas rápidas) que terán lugar esta fin de semana en Baiona e que estrearán as novas categorías Promotion 150 (B), Boat Production 300 (B) e Sport 450 (S).

Nas súas verbas, o mandatario galego destacou a Galicia como “potencia nacional, continental, mundial e mesmo universal” da motonáutica. Proba disto, dixo, é a calidade dos deportistas como Keko Pereira, José e Yeray Lorenzo, que xa saben o que é ser campións do mundo, pero tamén o traballo na organización de eventos nacionais e internacionais de destacada relevancia como as probas do Europeo de Endurance que se disputou no ano 2017 no Marisquiño ou o no 2019 en Sanxenxo. ecg