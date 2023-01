Lete Lasa sobre o Guardés: “Só merece e precisa do mellor”

O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, participou no serán de onte no acto de inauguración do pavillón municipal da Sangriña, xa finalizada a obra de renovación integral ao abeiro do convenio de colaboración entre a Xunta e o Concello da Guarda, que contou cun orzamento de aproximadamente 1,87 millóns de euros (1.870.667,53 euros), dos que o Goberno galego achegou medio millón de euros.

O mandatario galego destacou como, a pesar de que os inicios do Guardés datan de 1967 nun campo de terra, hoxe en día o modernizado pavillón da Sangriña segue lucindo “a calor da afección, o apoio ao deporte base, a calidade do equipo, o renome das xogadoras e o espírito de colaboración para acadar as maiores cotas de éxito”. Neste sentido Lete Lasa puxo de manifesto os logros máis importantes do Guardés, como a Liga da máxima categoría nacional feminina de balonmán conquistada en 2017 ou as oito tempadas consecutivas participando en competicións europeas.

O secretario xeral para o Deporte cifrou o apoio da Xunta ao Guardés nos 725.000 euros desde o ano 2009, repartidos estes fondos nas distintas liñas de axuda da Secretaría Xeral para o Deporte, ou os máis de 200.000 euros -entre o departamento deportivo e Administración Local- investidos no pavillón da Sangriña antes desta remodelación integral. Ademais, Lete Lasa destacou o recoñecemento -o Guardés foi distinguido como o mellor equipo feminino de Galicia en 2015, 2017 e 2018- e tamén o acompañamento do Goberno galego, non só en moitos dos partidos que o Guardés xoga coma local, senón tamén no seguimento desta obra, na que prestou unha minuciosa atención porque, asegura, “o Guardés só merece e precisa o mellor”.

A renovación do pavillón da Sangriña tivo por obxecto o cambio de fachada e cuberta, coa creación dunha bancada de fondo e de planta superior; así como a reorganización de espazos (vestiarios, aseos, almacéns), a ampliación da zona de pista de xogo e a mellora da accesibilidade. Cabe sinalar que no ano 2023, a Xunta de Galicia contará cun investimento récord de 18 millóns de euros para infraestruturas deportivas.