Lete Lasa trasmite o seu apoio a Nico Rodríguez cara aos Xogos de Toquio

Vilagarcía. O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, mantivo un encontro co regatista Nicolás Rodríguez García-Paz que competirá na clase 470 dos Xogos Olímpicos de Toquio xunto co seu compañeiro Jordi Xamma. Nico e Jordi lideran actualmente o ranquin mundial.

O mandatario galego destacou o gran nivel da vela galega, amosado nos Xogs coas medallas de ouro acadadas por Fernando Echavarri e Antón Paz na clase Tornado en Pequín 2008 ou por Sofía Toro e Támara Echegoyen na clase Elliot 6 metros en Londres 2012. En Toquio 2020, a vela galega volverá contar con opcións de éxito grazas a delegación encabezada polo propio Nico, Támara Echegoyen e Iago López Marra, ambos os tres apoiados en todo momento pola Secretaría Xeral para o Deporte.

Lete Lasa amosou este apoio da Xunta que, no caso de Nico, contou coa adquisición en 2020 dunha embarcación tipo 470 e equipamento por importe duns 23.000 euros, en colaboración coa Real Federación Galega de Vela. Ademais, Nico é un dos deportistas que participa na campaña NON da Secretaría Xeral da Igualdade e das axudas Reto Galicia-Toquio con Igualdade, polas que recibe 5.000 euros. No caso dos deportistas galegos de alto nivel, Nico Rodríguez obtivo en 2020 unha bolsa de 6.000 euros. ECG