Lete na presentación da Mini BTT de Ribadumia

Santiago. O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, participou este venres na presentación da IV Mini BTT Concello de Ribadumia que terá lugar o vindeiro domingo 29 de maio e na que participarán un total de 500 rapaces e rapazas das categorías benxamín, promesa, principiante, alevín e infantil. O mandatario galego destacou a bicicleta de montaña (BTT) como unha das especialidades con maior tradición en Galicia. Neste sentido lembrou os cinco centros BTT de Turismo de Galicia, así como os pump track indoor instalados pola Secretaría Xeral para o Deporte no Complexo Deportivo de Monterrei en 2021 e nas dependencias do Club Ciclista Maceda en 2016, do que saíu Carlos Canal, o corredor ciclista máis novo en disputar a pasada Vuelta a España. E subliñou tamén o apoio da Xunta aos deportes urbanos, que nos últimos Xogos Olímpicos tiveron o seu debut olímpico como foi o caso do BMX freestyle, o skateboarding ou o basket 3x3, contando ademais que o break dance estará en París 2024 como deporte olímpico invitado. ecg