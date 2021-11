Llegó el día: los históricos del Obradoiro CAB celebran por fin las bodas de oro del club

Resultaba ridículo, casi un sacrilegio, hablar de la celebración de los actos del 50 aniversario del Obradoiro CAB sin la mítica reunión de sus veteranos. Muchos de los que ayudaron a crear, a hacer crecer y escribieron tanto dentro de la pista como fuera de ella algunos de los capítulos más inolvidables de la historia del club esperaban con ansia que las restricciones sanitarias a causa de la covid ofreciesen una mínima tregua para volver a juntarse.

Y tras casi tres meses de planificación -una eternidad para la mayoría-, por fin este mediodía la calle del Franco se volverá a llenar de bienvenidas, de apretones de manos, de abrazos y de un sentimiento de lealtad, de eterna amistad y de orgullo compartido contra el que no han podido ni los años ni la maldita pandemia.

“Aunque generalmente siempre lo hacemos el último viernes de junio, las circunstancias han provocado que no se pudiese celebrar con garantías hasta ahora, pero como ya se permiten más o menos las reuniones estábamos deseosos”, confiesa Julio Bernárdez, uno de los promotores. Lo que varía en esta ocasión es el ritual. Al ser al mediodía, en lugar de una cena, no se realizará el habitual partidillo pero no faltará la foto delante de la catedral para inmortalizar un momento tan especial como añorado. Serán sobre 40 los exjugadores, entrenadores, allegados al Obra en los diferentes momentos de sus 50 años de historia los que han confirmado ya su presencia. “Hay gente que viene de más lejos que ahora no ha podido arreglar para estar porque la de junio ya es una fecha que todos tenemos marcada, y ésta les pillaba con compromisos, con otras ocupaciones, y hasta hay abuelos que tenían planes con los nietos”, lamenta Bernárdez antes de añadir: “Pero otros muchos han hecho un esfuerzo enorme porque estamos deseosos de vernos ya”.

Aunque un grupo ya tuvo la oportunidad de reencontrarse en este último mes. El homenaje en Sar a Tonecho Lorenzo el pasado día 16 de octubre congregó a muchos de estos amigos, como también lo hizo la comida de veteranos del Bosco de Vigo la pasada semana. “También fue un éxito, con mucha gente. En mi caso es un club en el que estuve solo un año y como entrenador, tenía por tanto menos sentimiento, y noté realmente como si fueran mi familia. Imagina lo que significará estar con la gente del Obra donde estuve 10 años y con el que estuve relacionado toda mi vida de alguna manera. Por eso este encuentro tiene un significado especial y hay gente recién operada que hace un esfuerzo por venir, todos quieren estar”, subraya el vigués.

“Es importante que volvamos a recuperar ya la normalidad. Muchas veces hay comidas que se hacen un poco por compromiso, pero la verdad es que a la del Obradoiro va todo el mundo encantado porque tenemos ganas de vernos. Ya está bien de no moverse, de no tocarse... creo que podemos decir que hace muchos años que no veo tanto ilusión por ir como este año, porque ha pasado lo que ha pasado y aunque no haya partidillo la gente tiene ganas de reencontrarse”, apostilla.

Nueva perspectiva. “La pandemia ha acentuado el valor de las cosas inmateriales, no invento nada. Hay cosas que cotidianamente no apreciamos y cuando nos faltan es cuando las echamos en falta de verdad. La unión entre toda la gente del Obradoiro, y ya se vio el otro día con el homenaje que se le hizo a Tonecho, la unión entre amigos que hemos pasado por tantas cosas juntas, se ha acrecentado. Este tiempo ha servido para asentar en nuestras cabezas la importancia de todo lo que hemos vivido, cosas que antes veíamos como algo normal y nos hacía perder la perspectiva”, destaca una de las piezas clave del Obra tanto como jugador como en sus diferentes etapas como técnico del equipo compostelano entre los años 80 y 90.

Y es que sin haberse celebrado aún esta primera cita hoy, ya se piensa en recuperar la tradicional cena de junio: “La cosa vuelve mejor que lo era. Más fuerte, lo veo y lo percibo así en todo el mundo porque aquellos que no pueden venir tienen una frustración importante”.

No desaprovecha la oportunidad Julio Bernárdez para lanzar el guante a las nuevas generaciones. “Cada día nos vamos acercando a que se acaben los partidos previos, o los acabaremos haciendo en sillas de ruedas, y nos falta un relevo. A ver si esa gente que vino después se pone a funcionar y se anima a seguir con esto”, insta.

“Por todos pasan los años y aunque estamos jóvenes nos gustaría, además de que es necesario, que se tome el testigo porque el Obradoiro somos todos, desde el último júnior al mejor jugador que hay ahora. Esa generación de jugadores de la llamada travesía del desierto no es una generación desarraigada, no es como la de los últimos tiempos donde casos como el de Pepe Pozas o de Oriol ya serán más difíciles que se den porque están un año o dos y se marchan”, reclama.