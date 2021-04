Los ‘capos’ del vestuario

Saro y Jimmy, o los hermanos Seoane Mella, además de compartir apellido y vestuario también pueden presumir de ser los dos futbolistas de la actual plantilla del Compostela con un mayor número de partidos disputados vistiendo la camiseta blanquiazul. Desde que firmó en 2016 son ya 150 los encuentros jugador por el lateral derecho, una cifra que solo supera Jimmy por la otra banda, la izquierda, con 338.

“El día que firmé aquí no contaba llegar a tantos encuentros. Estoy muy contento por llegar a 150 partidos y ojalá puedan ser muchos más. Es un orgullo jugar tantos partidos en este club”, asegura Saro.

El lateral diestro y uno de los capitanes del Compostela llegó al primer equipo en el verano de 2016, procedente del Noia, donde había coincidido con el actual entrenador, Yago Iglesias. “Me llamó un día Castiñeiras para venir al Compos. Un par de días antes había firmado Yago aquí, y supongo que algo tendría que ver, porque ya había estado con él en el Noia el año anterior”, recuerda Saro. Las negociaciones fueron ágiles: “Llegamos rápido a un acuerdo, porque ellos querían que viniera y yo tenía muchas ganas de volver al Compostela”. De hecho, Saro ya había vestido la camiseta compostelanista en su etapa como juvenil, encontrando hueco en alguna ocasión junto al primer equipo. “Ya habíamos coincidido antes”, relata su hermano Jimmy, “no jugando, pero sí entrenando con el primer equipo”.

Tras su paso por los juveniles a Saro le tocaría hacer las maletas, situación distinta a la vivida por Jimmy en su momento. “Estuve en las categorías inferiores del Conxo, y después fue cuando llegué al Compostela en juveniles. Estuve entrenando con el primer equipo y ya me fui quedando. Éramos dos, Álex Barcia y yo, empecé a jugar y hasta hoy en día”, rememora el futbolista zurdo.

La fortuna ha sonreído a ambos en sus años como compostelanistas, pues tanto uno como otro han podido vivir la experiencia de un ascenso, o de tres, en el caso de Jimmy. “Con los momentos que más me quedo es con los ascensos, tanto en Monzón como en Cieza. El último fue diferente por no poder celebrarlo con la afición, fue un poco más frío”, asegura. “Fue una pena que no pudiera estar la afición ese día después de los varapalos de los otros play-offs para celebrarlo con nosotros”, agrega Saro.

El último ascenso fue, sin duda, la recompensa a los tropiezos anteriores, de los cuales el Salmantino es el que más marcado se le ha quedado al lateral diestro. “Contra el Salmantino fue un día muy bonito por ver a la ciudad enganchada y con tanta gente en el estadio, pero no poder darle la alegría aún te fastidia más”. A Jimmy, en cambio, le tocó vivir las sombras de un descenso a Tercera, “un año complicado para el club y para nosotros. Había bastante presupuesto y fue un año duro”.

AMIGOS. Después de tantos partidos y tantos años defendiendo el escudo del Compostela tanto Saro como Jimmy destacan que los amigos es lo mejor que les está dejando el fútbol. “El vestuario en todos los equipos fue fantástico, a día de hoy aún me llevo muy bien con todos, quedamos algunas veces a cenar... Tengo la suerte de tener muchos amigos de esas etapas”, declara Saro. “Lo que sacas del fútbol son amigos. Tengo una gran relación con Juampa, porque ya son varios años, pero en general me llevo muy bien con todos. Del fútbol me llevo amigos y muy pocos enemigos”, apostilla Jimmy.

El dueño de la banda izquierda del Compostela vive su undécima temporada con el primer equipo, por lo que ha compartido vestuario con muchos más compañeros y entrenadores que Saro. Guarda un especial recuerdo de Fredi. “Tuve muy buena relación con la mayoría de los entrenadores. El que me marcó un poco más fue Fredi, por el fútbol que hacía, el que a mí me gustaba. Esos pasos los sigue ahora Yago, porque su fútbol es muy parecido al de él”, concede Jimmy, que durante su paso por el Compostela también fue modificando su posición. “Cuando empecé en el Compos jugaba de extremo. Después vino Fabiano y me empezó a meter de lateral, y desde ese momento ahí me quedé”.

Esta es la segunda temporada que Saro y Jimmy comparten el vestuario del primer equipo, un motivo de orgullo para ambos. “Mi hermano no había debutado en Segunda B y lo está haciendo genial, él y el equipo en general. Estoy muy contento de estar con mi hermano, me llevo muy bien con él”, declara el lateral zurdo. Desde la otra banda le responde Saro: “No habíamos compartido vestuario y estoy muy contento. Desde pequeños jugábamos siempre juntos, nos conocemos muy bien y es un orgullo compartir vestuario con él cada día”.

Desde que llegó al primer equipo Saro ha disputado 150 partidos entre liga, Copa del Rey y play-off, a razón de 37 (16/17), 36 (17/18), 28 (18/19), 28 (19/20) y 21 (20/21) por año. Los 338 de Jimmy se reparten en 20 (05/06), 30 (06/07), 28 (07/08) 34 (08/09), 34 (09/10), 36 (12/13),36 (13/14), 37 (14/15), 38 (15/16), 23 (19/20) y 22 (20/21).