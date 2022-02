Los casinos presenciales otra vez en el ojo del huracán

Lo que ocurre es que como en todas las industrias, no llueve a gusto de todos. No lo hacía antes y tras afrontar una pandemia de carácter mundial que ha perjudicado gravemente al negocio de los locales físicos, todavía menos. Los datos de la Dirección General de Ordenación del Juego en España (DGOJ) así lo revelan en sus informes del 2020, en los que el crecimiento del juego online se fue hasta casi el 13% . Poker y bingo disparados, las apuestas retrocediendo y la ruleta convencional, a pesar de ser el juego con más variantes online, siendo uno de los que más está bajando en rendimiento. Blackjack y otros juegos mantienen el pulso ayudados por las versiones en vivo de los mismos.

“El juego no es denunciable porque realmente nuestra genética es jugadora. El juego será siempre parte del ocio de la sociedad”. Una frase del actor Unax Ugalde, en una entrevista exclusiva realizada con motivo de la presentación de una nueva película sobre juego que protagoniza, y que no puede definir mejor la situación de este sector en nuestro panorama actual. Un sector al alza que mueve más de 40.000 millones de euros al año y al que contribuyen millones de españoles. Quizá porque resulta muy atractivo, quizá porque está de moda o quizá porque como dice Ugalde todos tenemos en el fondo un jugador que termina aflorando en alguna etapa de nuestra vida.

No hace tanto que el Casino La Toja funcionaba como un auténtico reloj. Hace aproximadamente una década que las aguas medicinales parecían haber bañado también las tierras en las que se construía cada nueva atracción para la isla, porque todo brotaba y generaba rentabilidad. Antiguamente, según un origen muy particular , A Toxa siempre había sido descartada por los vecinos de la zona y había quedado a merced de los pastos. Así hasta que a finales del siglo XIX un burro enfermo de un ganadero sanó gracias a las termas de la zona y cambió por completo su rumbo. Más de un centenar de personas se empleaban en la primera década de los 2000 en el casino.

Pero con el paso de los años la cifra se fue reduciendo. Del centenar se pasaron a setenta, de setenta se redujeron a la mitad y en los últimos años a penas son una decena de trabajadores los que tratan de evitar lo que cada vez parece más inevitable. Los núcleos de máquinas son los que continúan en funcionamiento, ya que las mesas de juego apenas tienen actividad, lo que lleva a pensar que quieren convertir el casino en una sala de juegos al uso. Una sala dotada con nuevos puestos de juegos de innovación tecnológica y que no requiera de muchos empleados.

Un tipo de sala que por tanto no tendría por qué estar en La Toja, pues ya no estaría en la misma categoría de turismo de lujo en la que se podría catalogar al lugar. La solución pasa por un traslado a O Grove que el Concello rechaza y no está dispuesto a permitir. No hace tanto que el casino ya abrió una sala anexa, algo que sí que está permitido, y a la que a cuenta gotas se han ido trasladando trabajadores. Aun así, por diversas situaciones algunos de ellos no han podido ser parte de este movimiento y continúan en La Toja.

Los empleados han estado manifestando y haciéndose eco de la complicada situación del casino, advirtiendo a las administraciones que no faltan muchos meses para que pierdan definitivamente su puesto de trabajo si no se toman cartas en el asunto. Una solución que pasa por revitalizar un complejo turístico bien armado, pero que ha sufrido mucho en los últimos años, y al que el año y medio de pandemia ha podido dar su estocada final.

La Toja trata de atraer ahora a nuevos turistas que prefieran dejar el negocio en línea algo apartado para regresar al sector más tradicional. Por medio de torneos y celebraciones especiales de fin de año parecen dar algo de esperanza, aunque sin ayuda gubernamental los afectados siguen insistiendo en que no será posible. La época veraniega parece haber servido para templar gaitas, pero sus efectos no serán eternos. El casino sigue pendiendo de un hilo y a la espera.