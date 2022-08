Los Lakers vertebran la serie documental ‘Legacy’ (Disney)

BALONCESTO NBA. Los Angeles Lakers hilan Legacy: The true story of the L.A. Lakers., serie documental de 10 capítulos ya está en la plataforma de pago de Disney+ pero sin estar disponible en Europa. Narra la llegada Jerry Buss al citado equipo de la NBA y la de los jugadores que crearon una leyenda en los años 80, caso de Magic Johnson Worthy, inicio de una fama que dura hasta hoy. Su trama trae testimonios de LeBron James, Shaquille O’Neal, Kareem Abdul-Jabbar, Pat Riley o Jerry West, entre otros protagonistas. REDACCIÓN