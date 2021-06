Los mejores de la OK Liga se citan en la Copa del Rey

A Coruña. La Copa del Rey de hockey sobre patines cita desde este jueves en A Coruña a los ocho mejores clasificados de la primera vuelta de la OK Liga, con el anfitrión, el Deportivo Liceo, y el campeón del torneo de la regularidad, el Barça, como favoritos en un camino hacia la final en el que deben evitar sorpresas.

De los ocho equipos que competirán en el Palacio de los Deportes de Riazor, A Coruña, el Garatge Plana Girona es el único que se quedó fuera del top-8 a la conclusión de la OK Liga. El Barça se llevó el título en ese torneo en un mano a mano con el Liceo, que lideraba la tabla en el ecuador del curso con tres puntos sobre los azulgranas y aguantó el tipo hasta la recta final del campeonato. Los verdiblancos acabaron a siete puntos del cuadro catalán e igualaron su mejor puntuación en la OK Liga, pero no les sirvió para lograr el título.

Los gallegos cedieron cuatro derrotas, entre ellas la de la última jornada, y un empate; los azulgranas firmaron 27 victorias, dos empates y solo concedieron una derrota.

El podio lo completó el Recam Làser Caldes, que abrirá la Copa a las 13.00 horas ante el Lleida. A las 20.45 horas se estrenará el anfitrión, que se medirá al Voltregà en los cuartos de final. Los vencedores se enfrentarán el sábado a las 20.00 horas. caf