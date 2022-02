Los Rams se llevan la segunda Super Bowl de su historia

Los Angeles Rams conquistaron la madrugada del lunes la LVI Super Bowl, la gran final de la NFL estadounidense, tras imponerse por un ajustado 23-20 a los Cincinnati Bengals, en un partido con alternativas que se decidió a su favor en los compases finales.

No fue una Super Bowl espectacular a nivel de jugadas, pero sí mantuvo la emoción hasta el final para coronar a su equipo, que sacó su mejor fortaleza defensiva y la conexión Matthew Stafford-Cooper Kupp en el momento adecuado, y a Sean McVay como el entrenador más joven (36 años) en hacerse con el anillo de campeón.

Cincinnati no se arredró ante su gran oportunidad y tuvo la Super Bowl en su mano después de ir de menos a más y firmar un gran arranque tras el descanso, al que no supo dar continuidad por culpa de la defensa de su rival. Joe Burrow aún tuvo una última oportunidad de forzar la prórroga, pero, con el agobio del tiempo, su octavo sack de la noche fue definitivo. Los Rams empezaron mejor la gran final del fútbol americano estadounidense y fueron los primeros en golpear con el touchdown de Odell Beckahm Jr (7-0). Este era el que más daño hacía a la defensa de los Bengals, que controlaba bastante bien al gran peligro que suponía Kupp.

Tras el paso por vestuarios el partido parecía tornarse de color de Cincinnati cuando surgió la defensa liderada por Aaron Donald para minimizar los daños y, no sólo reducir el siguiente ataque a tan sólo un field goal (13-20), sino también a no recibir ningún punto más en el resto del encuentro. Aun así, el campeón de la Conferencia Americana tampoco fue efectivo y sus opciones se sostuvieron por su trabajo defensivo.

Con Stafford y Burrow sufriendo sendos problemas físicos en el tobillo y la rodilla respectivamente, los Bengals no fueron capaces de sentenciar, lo que sí hicieron el veterano mariscal de campo de Tampa y Kupp.

Entre ambos firmaron un buen drive para llevar el óvalo a las puertas de la end zone. El equipo de Taylor hizo todo lo posible por aguantar, pero no pudo evitar el segundo touchdown (23-20) del receptor abierto. Restaba 1:25, tiempo que necesitaba Burrow para acercar a los suyos lo más cerca del field goal que llevase la final a la prórroga. El quarterback no estuvo del todo fino y con 4.ª y 1 no pudo evitar el acoso definitivo de Donald y el Vince Lombardi se quedó en el SoFi Stadium.