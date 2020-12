Lousame celebrou a súa IV Andaina solidaria en beneficio de ASGPOH

Santiago. Algo máis de medio cento de persoas desafiaron ao frío, con temperaturas de entre 0 e 3 grados, e tomaron parte onte na cuarta edición da Andaina solidaria en favor da Asociación Galega de Heteroplasia Ósea Progresiva (ASGPOH), que o Concello de Lousame e o Club Lousame Deporte convocan cada ano canda o Trail San Silvestre de Lousame.

Unha andaina que este ano estivo moi condicionada pola covid-19. Tal é así que adiantou o seu tradicional día de celebración para non coincidir co Trail e evitar aglomeracións de xente, pois en edicións anteriores trail e andaina chegaron a xuntar a máis de oitocentas persoas en Lousame. Desta ocasión convocáronse 300 prazas, das que se cubriron 108. Así mesmo, os peches perimetrais pola covid-19 decretados nos últimos días tamén impediron que, por exemplo, as persoas inscritas de vilas como Santiago puideran asistir á Andaina se non tiñan unha licenza federativa. Unha situación que tamén se repetirá hoxe no Trail, polo que a organización fixo uso das persoas que estaban na lista de agarda para cubrir esas baixas, ás que se lles enviou igualmente o kit de atleta.

O tenente de alcaldesa de Lousame, Ramón Martínez, e o concelleiro de Deportes, Jesús Martínez, foron os encargados de dar a saída a un percorrido de 14 km.

Pola tarde tivo lugar en San Lourenzo o Pequetrail, que na súa segunda edición contou con 61 nenos e nenas inscritos: 25 da categoría benxamín, 27 da alevín-infantil e 9 da cadete-xuvenil.

Hoxe terá lugar o IV Trail San Silvestre de Lousame Castelo de San Mamede, que agarda contar con 400 participantes. As 200 persoas participantes no trail longo sairán ás 10.00 horas do espazo natural de San Lourenzo para cubrir 25 km. Os 200 participantes do trail curto, de 14 km, sairán ás 11.00 horas para afrontar un novo circuíto que presenta unha dificultade media-baixa. ECG